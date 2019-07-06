افتتاح معرض “دائرة الهوية” للفنانة سهاد الخطيب

عمان- الغد- افتتح، مؤخرا، في جاليري رؤى32 للفنون، معرض “دائرة الهوية” للفنانة سهاد الخطيب، بحضور المهتمين بالفنون والفنانين.

والفنانة سهاد الخطيب مواليد العام 1979 فنانة تشكيلية ولدت في عُمان، ترعرعت في الأردن، وتعيش حالياً في الولايات المتحدة الأميركية.

وأصبح فنها ذا شهرة عالمية على مدى الأعوام الأخيرة، فعرضت لوحاتها في مدن مثل مونتيريال، سان فرانسيسكو، كونينيكيت، وفي مدينتها الأم عمان.

تحاضر الخطيب بمواضيع حقوق المرأة والفلسفة الإسلامية، في مؤتمرات وكنائس وجامعات حول الولايات المتحدة الأميركية، كان آخرها في جامعة هارفارد.

كما ويجدر الإشارة إلى أنها كانت المتحدثة الرسمية باسم مؤسسات المجتمع المدني المساندة للقضية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية خلال أحداث ثورة فيرجسون، سانت لويس، 2014. كان لهذا العمل السياسي والاجتماعي أثر كبير على القصة التي تحاول سهاد سردها بواسطة الماء والحبر.

قادت سهاد بعض أهم الحملات الاجتماعية والسياسية المؤثرة في فهم مواطني الولايات المتحدة لحقوق العمال والقضية الفلسطينية.

أما في مجال الأفلام فقد كانت سهاد من أولى المخرجات الأردنيات اللاتي عُرضت أفلامهن في مهرجانات عالمية. كما أنها كانت رئيسة فريق تأليف الجزء الأول من المسلسل الكوميدي الأردني المشهور “بث بياخة”، وحصلت على دبلوم تصميم غرافيك من جامعة العلوم التطبيقية، وتعيش حالياً في سان فرانسيسكو مع ابنتها حيث تعمل هناك كمصممة في سيليكون فالي.