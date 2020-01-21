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افتتاح معرض شتاء عمان الخميس المقبل

منذ 3 ساعات

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عمان-الغد- تبدأ فعاليات معرض شتاء عمان بدورته الاولى، يوم الخميس المقبل، في قاعة عمان الكبرى بمدينة الحسين للشباب، بمشاركة 38 شركة محلية ودولية.
وينظم المعرض الذي تستمر فعالياته حتى الثاني من شهر شباط المقبل، شركة المروجون الدوليون للتسويق وتنظيم المعارض (ابكو)، فيما سيتمكن زواره من الشراء مباشرة من المشاركين بالمعرض.
وقال مدير عام شركة (ابكو) رائد أبو سعدة، انه يشارك بالمعرض شركات متخصصة بقطاعات السجاد اليدوي والمصنع والمواد الغذائية وبخاصة الالبان والشيبس والمكسرات والصناعات الجلدية والاكسسوارات والتحف والهدايا.
ويذكر ان ابواب المعرض تفتح يوميا من الساعة العاشرة صباحا وحتى التاسعة ليلا باستثناء يوم الجمعة من الثانية بعد الظهر وحتى العاشرة ليلا.

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