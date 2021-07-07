افتتاح معرض الفن التشكيلي لأطفال متلازمة “داون”

عمان- الغد- افتتح برعاية وزير الثقافة نائب رئيس اللجنة العليا لاحتفالية مئوية الدولة الأردنية علي العايد، معرض الفن التشكيلي لأطفال متلازمة (داون)، الذي نظمه منتدى رواد الشمال للثقافة والفنون وإحياء التراث في محافظة اربد.

وأكد العايد اهتمام وزارة الثقافة ورعايتها للأطفال باختلاف فئاتهم واهتماماتهم، من خلال الأنشطة التي تلبي حاجاتهم وميولهم واكتشاف مواهبهم، وتسهم في بناء شخصياتهم من خلال الفن وتنمي مشاركتهم الاجتماعية.

وأثنى العايد في الحفل الذي حضره محافظ اربد رضوان العتوم على المبادرة التطوعية الموجهة للأطفال من أصحاب الهمم والطاقات الكبيرة، المحبين للفن، لافتا إلى أنها جديرة بالاهتمام لما تقدمه من تعليم وتدريب من خلال الرسم، وسنعمل على دعمها وتعميمها على باقي محافظات المملكة.

إلى ذلك عرض رئيس منتدى رواد الشمال للثقافة والفنون وإحياء التراث ابراهيم عاشور أهداف المنتدى الذي يجمع رواد الحركة الثقافية في المحافظة بالجيل الجديد، ذاكرا أهم المشاريع المستدامة التي نفذها المنتدى.

ومن جهة أخرى ألقت فداء صبح والدة أحد أطفال متلازمة داون كلمة تحدثت فيها عن الحاجات الخاصة للأطفال من أصحاب هذه المتلازمة، ومنها ضرورة وجود ناد أو غرف تعليمية تكسبهم القدرة على التعامل مع الألوان والرسم بطريقة علمية.

وكان تخلل الحفل العديد من الفقرات الفنية والشعرية والموسيقية لعدد من الأطفال المشاركين، وقصيدة للدكتور حربي المصري بمناسبة مئوية الدولة الأردنية وفقرات موسيقية متنوعة.

يشار إلى أن المشروع الذي احتاج تنفيذه ثلاثة أشهر، نفذ بمشاركة عدد من الاختصاصيين والأطباء والفنانين وأمهات الأطفال.