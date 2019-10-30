ثقافة

افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية في الزرقاء

منذ 3 ساعات
جانب من الصور الفوتوغرافية في المعرض- (من المصدر)

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الزرقاء– افتتح مدير ثقافة الزرقاء وصفي الطويل في قاعة مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي في الزرقاء معرضا للمصور الفوتوغرافي حمزة محمد الزيود بعنوان “الهاشمية بعدستي”.
ونظم المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام ، جمعية الشهيد راشد الزيود للأعمال الخيرية والتنموية بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء، حيث يعتبر أول مشاريع حاضنة “موهبتنا في خدمة مجتمعنا” والمنبثقة عن الجمعية .
وتضمن المعرض العديد من الصور الفوتوغرافية التي وثقت جماليات قرى ومناطق لواء الهاشمية المختلفة التي تم تصويرها في أوقات مختلفة .
حضر افتتاح المعرض رئيس مجلس أمناء جمعية الشهيد راشد الزيود اللواء المتقاعد حسين راشد الزيود، ورئيس الجمعية غسان الزيود، وجمع من الفنانين والمهتمين.(بترا)

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