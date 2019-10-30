افتتاح معرض للصور الفوتوغرافية في الزرقاء

الزرقاء– افتتح مدير ثقافة الزرقاء وصفي الطويل في قاعة مركز الملك عبدالله الثاني الثقافي في الزرقاء معرضا للمصور الفوتوغرافي حمزة محمد الزيود بعنوان “الهاشمية بعدستي”.

ونظم المعرض، الذي يستمر ثلاثة أيام ، جمعية الشهيد راشد الزيود للأعمال الخيرية والتنموية بالتعاون مع مديرية ثقافة الزرقاء، حيث يعتبر أول مشاريع حاضنة “موهبتنا في خدمة مجتمعنا” والمنبثقة عن الجمعية .

وتضمن المعرض العديد من الصور الفوتوغرافية التي وثقت جماليات قرى ومناطق لواء الهاشمية المختلفة التي تم تصويرها في أوقات مختلفة .

حضر افتتاح المعرض رئيس مجلس أمناء جمعية الشهيد راشد الزيود اللواء المتقاعد حسين راشد الزيود، ورئيس الجمعية غسان الزيود، وجمع من الفنانين والمهتمين.(بترا)