افتتاح معرض مواقع التراث العالمي بالمملكة

محمد أبو الغنم – نظمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو” ودائرة الآثار العامة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار أمس مؤتمرا صحفيا لإعلان افتتاح المعرض الخاص لمواقع التراث العالمي في الأردن.

وحمل المعرض عنوان “50 عاما على اتفاقية اليونسكو للتُراث العالمي الثقافي والطبيعي- الحفاظ على الماضي من أجل الحاضر والمُستقبل”.

ويأتي المؤتمر الصحفي احتفالًا بمناسبة مرور 50 عاماً على اتفاقية اليونسكو للتُراث العالمي الثقافي والطبيعي.

وعقد المؤتمر تحت رعاية الأميرة دانا فراس، سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة للتُراث الثقافي.

وأكدت الأميرة دانا فراس، في كلمتها الافتتاحية خلال الحفل، أنه من المهم فهم مدى قيمة اتفاقية التراث العالمي، ليس فقط للمجتمع الدولي، ولكن بالنسبة للأردن أيضاً، مؤكدة قيمة الحفاظ على التراث الثقافي الغني للأردن. كما أشارت إلى الصلة بين التراث العالمي والسياحة، موضحة أهمية الحفاظ على هذه المواقع من أجل رفاهية الجميع.

وأكد مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فادي أهمية مواقع التراث العالمي الستة في الأردن، لافتا إلى أنها “شهادة على فعالية التراث الثقافي على المستوى المحلي والعربي والعالمي وهي مظهر من مظاهر نجاح اتفاقية التراث العالمي حسب المقاييس العالمية للمحافظة”.

وقال بلعاوي “لطالما كان الأردن بوابة للحضارات والثقافات بمواقعه الأثرية الغنية المنتشرة في مختلف مناطق المملكة كافة.

وأشار إلى أن اتفاقية التراث العالمي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول وحماية التراث في جميع أنحاء العالم الذي يتمتع بهذه القيمة العالمية المتميزة.

وأضاف أن من أهداف اتفاقية التراث العالمي تطوير السياسات للحفاظ على مواقع التراث العالمي للأجيال الحالية والمستقبلية

وأكد بلعاوي أن مفهوم التراث العالمي ذو أهمية كبيرة بالنسبة للأردن. وبين أن المواقع المدرجة في القائمة تعد نقطة جذب للتعاون الدولي، لذلك يهدف الأردن إلى العمل على إنشاء إطار للتعاون الدولي للحفاظ على الكنوز الثقافية والمناطق الطبيعية وحمايتها في جميع أنحاء العالم.

ونسقت مؤسسة دارة التصوير هذا المعرض الذي يعتبر بمثابة فرصة لتعزيز أهمية التراث العالمي كمصدر للمرونة والإنسانية والابتكار.

وسيشمل المعرض ستة مواقع للتراث العالمي في الأردن هي: البترا والمغطس وأم الرصاص، إضافة إلى قصير عمرة ومحمية وادي رم الطبيعية والسلط.

ويستمر المعرض في متحف الأردن بالعاصمة عمّان حتى 26 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.