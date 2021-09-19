افتتاح مكتب للضمان الإجتماعي في العقبة

العقبة – افتتح مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي الدكتور حازم الرحــاحـلة مكتب ( الضمان الاجتماعي ) في مبنى غرفة تجارة العقبة وذلك بناءً على اتفاق مشترك مع غرفة التجارة لتسهيل كافة المعاملات والاجراءات المتعلقة بالمنشأت التجارية والمؤسسات الاقتصادية والمواطنين في محافظة العقبة بحضور اعضاء غرفة تجارة العقبة ومدير الضمان في العقبة موسى الطروانه .

واكد الرحاحلة خلال لقائه النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة العقبة احمد سالم الكسواني واعضاء الغرفة التجارية على دور الضمان الاجتماعي في دعم واسناد كافة المؤسسات والمنشأت القائمة وصولاً الى تقديم الخدمة المثلى لكافة مشتركي الضمان الاجتماعي من تجار وافراد ومؤسسات في اشارة الى ان افتتاح مكتب الضمان الاجتماعي في مبنى غرفة تجارة العقبة يأتي للتسهيل على التجار وتقديم افضل الخدمات لهم اختصاراً للوقت والجهد .

وقال الرحاحلة ان مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤسسة خدمية معنية بالحماية الاجتماعية لا سيما وان كل بيت بالمملكة اصبح معنياً بالضمان الاجتماعي مشيراً الى ان العقبة تحظى باهتمام بالغ من قبل ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي نظراً لاهميتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية .

من جانبه اشاد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة العقبة احمد الكسواني بدور الضمان الاجتماعي واهتمامه بفتح مكتب مستقل للضمان بمبنى غرفة تجارة العقبة لتوفير اقصى درجات الخدمة المتميزة للتجار والمواطنين معتبراً ان وجود مكتب للضمان يتمتع بكافة الصلاحيات لخدمة التجار والمنشأت الاقتصادية والاستثمارية يشكل علامة فارقة في مسيرة العمل المؤسسي الذي تنتهجه غرفة التجارة في تسهيل الاعمال والاجراءات المتعلقة بكافة المنشأت الاقتصادية والتجارية .

واوضح الكسواني ان مكتب الضمان الاجتماعي في غرفة تجارة العقبة يقدم جميع الخدمات المتعلقة بالضمان ويمتلك كافة الصلاحيات المتعلقة بانجاز المعاملات باستثناء عمليات التقسيط وتشمل خدماته التجار والمواطن حيث تم افتتاحه رسمياً وباشر عمله في غرفة التجارة من خلال مكتب مستقل وكادر من الضمان الاجتماعي بدوام كامل مشيراً ان غرفة التجارة قدمت جميع الخدمات اللوجستيه والفنية لافتتاح هذا المكتب ليكون جاهزاً لخدمة تجار العقبة ومستثمريها ومواطنيها.

ودار حوار شامل مع ادارة الضمان الاجتماعي شارك فيه اعضاء غرفة التجارة منصور شعث ، سلامة المعايطة ، موسى رزق ، خماش ياسين ، احمد بسيوني ، حول ابرز القضايا والتحديات والطموحات التي تواجه الضمان الاجتماعي في العقبة لا سيما في قضايا الاستثمار والممتلكات والخدمات التي يقدمها الضمان سواء للافراد او المؤسسات لا سيما فيما يتعلق بالرواتب والاجور واغلاق المنشات والاستحقاق والمنافع التامينيه والتعديلات القادمة على مشروع الضمان .