افتتاح “ملحق” على مدخل وزارة الخارجية لخدمة الجمهور

عمّان-الغد- افُتتح في مقر وزارة الخارجية وشؤون المغتربين اليوم جناح “ملحق” على مدخل الوزارة لخدمة الجمهور بهدف تسهيل وسرعة إنجاز المعاملات وبما يراعي المحافظة على البروتوكول الصحي واجراءات السلامة العامة. وافتتح الجناح أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير يوسف البطاينة والسيدة تيما كورت رئيسة بعثة منظمة الهجرة الدولية لدى المملكة والسيدة ليلى طعمه منسقة البرامج في المنظمة التي مولت بناء الملحق وتجهيزه. وأصبح الآن بإمكان مراجعي الوزارة إنجاز معاملاتهم من خلال الخدمات المختلفة التي ستوفرها الوزارة داخل الملحق.





