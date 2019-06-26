افتتاح منطقة الألعاب البيئية في محمية غابات عجلون

عامر خطاطبة

عجلون- افتتح اليوم في محمية غابات عجلون، منطقة الألعاب البيئية الممولة من البنك الإستثماري الأردني.

وألقى عضو مجلس إدارة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة غسان عصفور كلمة، قدم فيها الشكر والتقدير للبنك الإستثماري لجهوده الكبيرة في دعم وتمويل مشاريع الجمعية ، مؤكدا أن المحميات في الأردن أوجدت فرص عمل كبيرة للشباب الأردنيين.

وقال النائب وصفي حداد إن إفتتاح المنطقة البيئية هو جهد كبير يضاف لكل الجهود المبذولة للإرتقاء بموقع المحمية، داعيا الى إطلاق صرخة وحملة وطنية للحفاظ على الثروة الحرجية في محافظة عجلون وجميع أرجاء الوطن ، مؤكدا أن ما يحصل للثروة الحرجية من تقطيع جائر وحرائق متعمده هو جريمة بكل تحمل الكلمة من معنى .

وأكد مدير محمية غابات عجلون عثمان الطوالبه الذي أدار فعاليات حفل الإفتتاح أن مشروع المنطقة البيئية يهدف الى تطوير إنموذج الألعاب المستمدة من البيئة ، مؤكدا أن المحمية لديها برامج وخطط كبيرة لها طبيعة خاصة تتعلق بالحفاظ على البيئة والثروة الحرجية ، لافتا الى أن مشروع المنطقة البيئية يعتبر نقلة نوعية في عمل المحمية .

وإشتمل حفل الإفتتاح الذي حضرته فاعليات مختلفة على جولة داخل المنطقة البيئية وفي بعض مرافق المحمية إضافة الى جولة على مرافق الأكاديمية وزيارة المزرعة العضوية التابعة للمحمية .