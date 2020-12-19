افتتاح 4 مشاريع ضمن الباص السريع خلال أيام

مؤيد أبو صبيح

عمان- تفتتح أمانة عمان الكبرى، خلال أيام، أربعة مشاريع، دفعة واحدة، ضمن مشاريع الباص سريع التردد، والتي تشمل: دوار المدينة الرياضية وشارع الجامعة الأردنية ومحطتي ركاب صويلح ورأس العين.

واستكملت “الأمانة” جسري المدينة الرياضية العلويين، ضمن المشروع، اللذين بلغت كلفتهما 15 مليون دينار، ويشكلان نقلة نوعية، ومن المفترض أن يساهما في تخفيف الازدحامات المرورية في المنطقة.

ويمتد الجسر العلوي الأول، من شارع الملكة رانيا إلى شارع الشهيد، فيما يمتد الثاني من شارع الملكة علياء إلى شارع الشريف ناصر بن جميل.

وعملت أمانة عمان على إعادة تأهيل شارع الجامعة الأردنية، فضلًا على تركيب جسر مشاه كهربائي أمام المدخل الرئيس للجامعة الأردنية، في حين أنهت أعمال إنشائية لإطالة جسم النفق بحدود 8 أمتار، وإعادة أوضاع الأنارة فيه، بالإضافة إلى لمسات معمارية على مخرج ومدخل النفق.

يذكر أن هناك 3 محطات للركاب في المقطع المار من أمام الجامعه الأردنية، بتصميم هندسي حديث ومميز يوفر مصاعد وأدراج كهربائية.

أما محطة ركاب صويلح، التي تُعتبر نقطة الربط بين مدينة عمان ومحافظات الشمال، فتعد حالة معمارية متفردة، إذ تشتمل على إنشاء مبنى من 6 طوابق، بمساحة إجمالية تبلغ 20 ألف متر مربع مخصص لحرکة الانطلاق وإدارة التشغيل، وإنشاء مدخل سفلي ومخرج علوي يربط مع الجسر القائم.

أما محطة ركاب رأس العين، فقد أُنجزت على شارع عمر مطر وساحة النوافير، بكلفة 4 ملايين و920 ألف دينار.

وتضمنت الأعمال، حزمتين الأولى: شارع عمر مطر بإنشاء مسار الباص سريع التردد بطول 1.5 كيلومتر من مسربين في منتصف الشارع مع إجراء تحسينات مرورية للتقاطعات في نهايتي شارع عمر مطر للتقاطع مع شارع الأميرة بسمة والربط باتجاه الدوار الثالث، والتقاطع مع ساحة النوافير التي تمثل مجمعا لحافلات الباص السريع.

وفي ساحة النوافير، وهي الحزمة الثانية، فقد جرى إنشاء محطة للحافلات سريعة التردد، بتصميم مميز لتشكل معلما حضاريا وجماليا في الموقع.

يذكر أن مشروع الباص السريع يمول بقرض فرنسي قيمته 117 مليون دينار.

ويصل عدد حافلات هذا المشروع إلى 150، تعمل ضمن تردد ومواعيد منتظمة، وتشغيله لن يقتصر فقط على مسار الباص، بل يتجاوز ذلك بخدمة نقل الركاب من الأحياء على مسار الباص، لتمكينهم من الوصول إلى 4 محطات رئيسة و9 محطات فرعية للتوقف.