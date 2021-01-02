افتتاح 4 مشاريع للباص السريع

عمان- الغد- استكملت امانة عمان اربع مشاريع للباص سريع التردد هي محطة الركاب الرئيسية في صويلح ، ومحطة متحف الاردن في راس العين ، وتقاطع المدينة الرياضية ، وانجاز الاعمال في شارع الملكة رانيا العبدالله للمقطع الممتد من إشارة مسجد الجامعة وحتى جسر مستشفى الجامعة>

واعلن أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة بحضور وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت ، عن اطلاق 16 خدمة الكترونية لتصل نسبة الانجاز في مشروع التحول الرقمي بخدمات الامانة الى 93 بالمئة .

وقال الشواربة ان امانة عمان تدخل المئوية الثانية من عمر الدولة الاردنية بتدشين حزمة مشاريع من البنية التحتية للباص سريع التردد والتحسينات المرورية ، واطلاق الخدمات الالكترونية التي ستستكمل منتصف الشهر المقبل حيت تبقى فقط 9 خدمات يتم العمل على اتمتتها .

وبين الشواربة ان مشروع الباص السريع التردد هو إضافة حضرية لمدينة عمان ومنظومة متكاملة من الخدمة تشمل رفع كفاءة الطرق على طول مسار الباص البالغة 25 كم ، وحلول مرورية على التقاطعات مع رفع كفاءة الارصفة .

من جانبه اكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة ان امانة عمان نموذج يحتذى به في الاستجابة للمتطلبات الخدمية من خلال مشروع التحول الالكتروني الذي يعتبر احد الامثلة الناجحة التي بنيت على قواعد سليمة وحققت الاهداف المرجوة .

واشار ان هناك توجه عام للاستفادة من تجربة الامانة النوعية في النقل العام بالمحافظات الاردنية ، وان الامانة شريك استراتيجي للوزارة للاستفادة من تعزيز وتطوير الخدمات .

واشار الشواربة خلال الموتمر الصحفي ان الامانة اعدت مشروع خاص واقراره من مجلس الوزراء وتم ارساله الى مجلس النواب ولم يتم عرضه لغايات الان بسبب جائحة كورونا فضلا عن وجود قانون رخص الاعلانات في مجلس النواب كذلك .

ولفت ان الامانة اخذت على عاتقها رفع كفاءة النقل العام في المدينة حيث تم شراء 135 حافلة باعلى المواصفات وتم تشغيلها بمنظومة الدفع الالكتروني ، وان الامانة وقعت مؤخرا اتفاقيات مع البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية لشراء 151 باص منها 15 تعمل بالكهرباء والباقي على ديزل يورو 5 .

واكد الشواربة ان الامانة تضع هدف لتشغيل الباص سريع التردد نهاية العام الجاري ، وان الرؤية ستتضح بعد احالة العطاء والتفاوض مع المشغل حيث سيكون هناك برنامج عمل اوضح بالنسبة للتشغيل .

وبين ان اعمال البنية التحتية للباص سريع التردد ستنجز كاملة منتصف شباط المقبل حيث ان الاعمال المتبقية هي في شارع الشهيد وشارع الشريف ناصر بن جميل .

واكد الشواربة ان الخدمات الالكترونية التي تم إطلاقها اليوم وعددها 16 منها 3 تتبع لقطاع الصحة والزراعة وتحديدا لدائرة المسالخ و13 خدمة لرخص المهن لتكتمل بذلك خدمات اصدار رخص المهن وتشمل إصدار رخصة مهن لاول مرة ، نقل موقع رخصة مهن ، نقل ملكية رخصة مهن ، وشطب والغاء رخصة مهن ، تجديد رخصة مهن ، مطابقة بيانات سجل رخصة المهن ، تعديل مساحة رخصة المهن وتجزئة الرخصة ، وتعديل راسمال رخصة المهن ، تعديل مساحة اللوحة الاعلانية ، اعفاء رسوم سنوات سابقة ، واصدار رخصة لوحات اعلانية .

وانجزت الامانة في شارع الملكة رانيا العبدالله للمقطع الممتد من إشارة مسجد الجامعة وحتى جسر مستشفى الجامعة تركيب الأدراج والمصاعد الكهربائية بمحاذاة البوابة الرئيسة للجامعة، وعند كلية الزراعة ، وبوابة مستشفى الجامعة ، والارصفة للمسار المخصص للحافلات سريعة التردد، ورفع مستوى شبكة تصريف مياه الامطار في المنطقة .

وفي محطة صويلح وهي نقطة ربط بين عمان ومدن شمال المملكة ونقطة الانطلاق الرئيسية للحافلات ، سيتم عند دخول الحافلات عبر نفق الى طابق التسوية لتحميل وتنزيل الركاب وانتقال الباص داخل المحطة بواسطة رمبات ( منحدرات داخلية ) للطوابق الأخرى ، فيما يعتبر الطابق الأرضي للإدارة والتشغيل ومركز خدمات للمسافرين ، والطابق الأول محطة تحميل وتنزيل وتم ربطه مع الجسر القائم ( جسر صويلح ) وهو مخرج الباص السريع باتجاه الجامعة الأردنية .

وتشمل عناصر تقاطع المدينة الرياضية إنشاء مسار الباص و الجسور الخرسانية الأول من شارع الملكة علياء ( دوار الداخلية ) باتجاه شارع الشريف ناصر بن جميل ، والثاني للسير القادم من شارع الملكة رانيا باتجاه شارع الشهيد . فضلا عن إنشاء محطة لخدمة الركاب على مستوى الدوار.

وتضمنت الاعمال في محطة متحف الاردن براس العين حزمتين، الأولى: شارع عمر مطر بإنشاء مسار الباص سريع التردد مع إجراء تحسينات مرورية للتقاطعات في نهاية شارع عمر مطر للتقاطع مع شارع الأميرة بسمة، والربط باتجاه الدوار الثالث ، ومحطة متحف الاردن بتصميم مميز، لتشكل معلما حضاريا وجماليا في الموقع .