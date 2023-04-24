افتتاح jo Shop في واحة أيلة

افتتحت الشركة الاردنية لترويج المنتجات التراثية، أحد المشاريع التنموية التابعة لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، الفرع الثاني لمتجر الاردن (JO Shop )في واحة أيلة في مدينة العقبة.

وحضر حفل الافتتاح رجل الاعمال صبيح المصري ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز ورئيس مجلس امناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية المهندس ناصر اللوزي ومدير الصندوق مازن طبلت.

وجاء افتتاح (Jo Shop)تجسيداً للشراكة الحقيقية التي ينتهجها الصندوق مع القطاع الخاص ممثلة بواحة أيلة احدى اهم الوجهات السياحية في الاردن وفي مدينة العقبة والتي أصبحت بمثابة محركا رئيسا للقطاع السياحي وتشكل وجهة مثالية تستقطب السياح من مختلف دول العالم، وتضم مزيجاً من العروض السكنية والسياحية والتجارية والترفيهية.

كما يأتي افتتاح متجر الاردن في اطار دعم المنتجات التراثية في المناطق السياحية وترويج الاردن محلياً وعالمياً وليقدم تجربة تسوق أردنية فريدة من نوعها، من خلال علامة تجارية تعكس التنوع الاجتماعي والثقافي والإبداعي الذي يتمتع به سكان المملكة.

وتأسست الشركة الاردنية لترويج المنتجات التراثية عام 2012، بهدف رفع وتحسين مستوى الصناعات الحرفية والغذائية التقليدية في الأردن وترويجها محليا وعالميا مع الحفاظ على هويتها، حيث تعامل المتجر منذ تأسيسه مع ما يزيد عن (150) مورد محلي و(450) منتج محلي .افتتحت الشركة الاردنية لترويج المنتجات التراثية، أحد المشاريع التنموية التابعة لصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، الفرع الثاني لمتجر الاردن (JO Shop )في واحة أيلة في مدينة العقبة.

وحضر حفل الافتتاح رجل الاعمال صبيح المصري ورئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف الفايز ورئيس مجلس امناء صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية المهندس ناصر اللوزي ومدير الصندوق مازن طبلت.

وجاء افتتاح (Jo Shop)تجسيداً للشراكة الحقيقية التي ينتهجها الصندوق مع القطاع الخاص ممثلة بواحة أيلة احدى اهم الوجهات السياحية في الاردن وفي مدينة العقبة والتي أصبحت بمثابة محركا رئيسا للقطاع السياحي وتشكل وجهة مثالية تستقطب السياح من مختلف دول العالم، وتضم مزيجاً من العروض السكنية والسياحية والتجارية والترفيهية.

كما يأتي افتتاح متجر الاردن في اطار دعم المنتجات التراثية في المناطق السياحية وترويج الاردن محلياً وعالمياً وليقدم تجربة تسوق أردنية فريدة من نوعها، من خلال علامة تجارية تعكس التنوع الاجتماعي والثقافي والإبداعي الذي يتمتع به سكان المملكة.

وتأسست الشركة الاردنية لترويج المنتجات التراثية عام 2012، بهدف رفع وتحسين مستوى الصناعات الحرفية والغذائية التقليدية في الأردن وترويجها محليا وعالميا مع الحفاظ على هويتها، حيث تعامل المتجر منذ تأسيسه مع ما يزيد عن (150) مورد محلي و(450) منتج محلي .