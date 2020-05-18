افتعال الحرائق بهدف “التحطيب”.. أطماع مادية لا تأبه بالأرواح

طلال غنيمات

عمان- مع دخول فصل الصيف ونتيجة حدوث ارتفاع كبير على في درجات الحرارة، تنتشر وتكثر حرائق الأعشاب والأشجار الحرجية، خصوصا في مناطق شمال المملكة.

تعدد أسباب هذه الحرائق لكن أبرزها وإقدام البعض على ما يعرف بـالتحطيب”، لا سيما في المناطق المزروعة بالأشجار الحرجية، بهدف الحصول على ماده الحطب التي تستعمل في التدفئة خلال فصل الشتاء، حيث يستطيع هؤلاء الحطابون الحصول على كميات كبيرة من الحطب من هذه الأشجار الحرجية المحترقة ليقوموا ببيعها.

في خضم هذه الحرائق وما يتصل بها، تقوم كوادر الدفاع المدني بجهود كبيرة ومضنية في عملية إخماد هذه الحرائق والسيطرة عليها، وإلا تقدمت وتوسعت وتسببت بما لا يحمد عقباه، وقد ترتب على عمليات الإخماد حالات اختناق أو استشهاد أفراد من كوادر الإطفاء في الدفاع المدني كان آخرهم الأسبوع الماضي الشهيد الوكيل قيس العودات، وذلك أثناء إخماد حريق في غابات بعجلون.

في هذا الصدد، يطالب عادة مواطنون وخبراء بيئيون بتغليظ العقوبة القانونية على كل شخص يتم ثبوت ارتكابه لجرم اشتعال الحرائق في الغابات الحرجية لأن هذا يشكل خطرا على المجتمع، مشيرين إلى أن من يقوم بهذا الفعل لا يهمه سوى الحصول على “الحطب” للحصول بالتالي على المال.

وأكدت مديرية الدفاع المدني أنها تعاملت أول من أمس مع 240 حريقا لمحاصيل زراعية واعشاب جافة وأشجار حرجية وأشجار مثمرة بمساحة تقدر بحوالي 5000 دونم.

وتشير إحصائيات المديرية إلى أن كوادر فرق الإطفاء أخمدت أكثر من 414 حريقا مختلفا خلال يومين، من أعشاب جافة وأشجار حرجية وأشجار مثمرة في محافظات المملكة.

كما تشير البيانات الرسمية الصادرة عن الدفاع المدني إلى أن المساحة الكلية لحرائق الغطاء النباتي بلغت حوالي ألفي دونم لتلك الحرائق، واحتاجت إلى جهود مضنية من مرتبات الدفاع المدني تكللت بإخماد جميع هذه الحرائق.

وتدعو مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم إشعال النار بالقرب من الأعشاب الجافة خوفاً من امتدادها وعدم القدره على السيطره عليها.

كما دعت لضرورة التوعية بمخاطر هذه الحرائق على الإنسان والبيئة، والتنبيه إلى ضرورة الاهتمام والعناية بها، وهذا يكون من خلال التوعية المدرسية ودور العبادة وعبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بتعزيز القيم التي تحث على العناية في البيئة، والتعريف بمخاطر مثل هذه الحرائق وما يترتب عليها من خسائر بيئية طبيعية ومادية وبشرية.