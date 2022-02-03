افضل نسخ واتساب 2022 لتواصل بحرية مطلقة

واتساب ايرو Whatsapp Aero من تطبيقات واتساب الشهيرة التي تم إجراء عليها الكثير من التعديلات ليتناسب مع

احتياجات المستخدمين فهو نسخة مطورة من واتساب الأصلى. إحدى تطبيقات التواصل الاجتماعى التي ظهرت في الفترة الأخيرة كتطوير لواتساب الأصلى مع وجود بعض الإعدادات الغير متوفرة في واتساب الرسمي حيث يقدم whatsapp aero للمستخدم الكثير من المميزات والتي سنتعرف عليها في السطور التالية.

مميزات واتساب ايرو 2022

يمتاز whatsapp aero apk ببعض المميزات ومنها:

يمكنك التحكم في ظهورك.

هناك المزيد من الخيارات الخاصة بالخصوصية.

هناك المزيد من الألوان التي تستطيع استخدامها.

يمكنك من إخفاء الكثير من الأيقونات التي لا تريد ظهورها على الشاشة مثل أيقونة الكاميرا.

يمكنك أن تقوم بمنع المكالمات الصوتية.

هناك خيارات رائعة للشات مع الأصدقاء.

هناك الكثير من الخلقيات التي تستطيع الاختيار من بينها.

تستطيع ترجمة الرسائل الى الكثير من اللغات.

كما أنه يتناسب مع أنظمة التشغيل المختلفة التي تعمل بعا الهواتف الذكية.

كما أن التطبيق مجانى تماما وتستطيع تحميله بسهولة.

التطبيق صغير الحجم ولا يأخذ وقت كبير من التجميل.

حقق هذا التطبيق نسبة نجاح عالية جدا وارتفعت نسبة التحميلات الخاصة بالتطبيق.

هناك الكثير من الإضافات المميزة الخاصة بالتطبيق والتي تستطيع التعرف عليها عند تحميل التطبيق.

التطبيق سهل الاستخدام.

الفرق بين whatsapp aero و whatsapp gold

هناك بعض الفروق بين النوعين خاصة وأن whatsapp aero تم إضافة إليه الكثير من الإضافات والإعدادات المميزة التي ساعدت على تطويره وظهوره بشكل افضل من whatsapp dahabi حيث اعترض بعض المستخدمين لواتساب على بعض المشكل الخاصة بالخصوصية والظهور واستطاع المطورين تعديل كل هذه المشاكل في نسخة whatsapp aero

مع التطور الهائل في عالم التطبيقات تستطيع بسهولة تنزيل أي تطبيق تريده من على شبكة الإنترنت وذلك عن طريق الروابط المجانية الموجودة على شبكة الإنترنت والخاصة بالتطبيق, وكل ما عليك هو القيام بتحميل التطبيق وتثبيته على الجهاز ثم الانطلاق للتواصل مع أصدقاؤك في العالم الافتراضى.