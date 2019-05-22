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افطار رمضاني خيري للأطفال في “إنتركونتيننتال الأردن”

منذ ساعتين
إنتركونتيننتال الأردن

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عمان-تحت رعاية جلالة الملكة نور الحسين وفي حضور سموّ الأميرات هيا بنت حمزة وهالة بنت هاشم، أقام فندق إنتركونتيننتال افطاره الرمضاني الخيري السنوي في القاعة الكبرى لـ300 طفل في محاولة لتعزيز قيم العطاء وخدمة المجتمعات المحلية وذلك في العشرين من مايو 2019. وشارك في الافطار أطفالا من جميعة SOS قرى الأطفال إربد، مبرة أم الحسين، جمعية رعاية الأيتام في مركز زها، مؤسسة الحسين الاجتماعية، ومبادرة الأيادي البيضاء.
المدير العام لفندق إنتركونتيننتال كارلوس مالياروداكيس رحّب بجلالة الملكة نور وشكر لها دعمها السنوي لهذا اللقاء الوّدي والدافئ مع الأطفال. وقال: “نحن ملتزمون بمساعدة المجتمع المحلي عند الحاجة وبخلق لحظة من التعاطف خصوصا خلال شهر رمضان. يسعدنا استضافة هذه الوجوه البريئة والطيبة لنتشارك معا المعنى الحقيقي للشهر الكريم.”
هذا واستمتع الأولاد ببوفيه غني بأشهى المأكولات التقليدية والحلويات اللذيذة قبل أن يتلقى كل منهم هدية العيد المقدمة من القلب من جمعية أيادي الخير والعطاء الخيرية.

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