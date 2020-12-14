افنان تحصد المركز الأول كأفضل سيدة ريادة أعمال للعام 2020

عمان -الغد- حصلت أفنان علي على جائزة أفضل سيدة ريادة أعمال للعام 2020 التي تنظمها منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اونكتاد) بالتنافس مع سيدات من ٣٩ دولة حول العالم ، بينما حصلت الأرجنتين على المركز الثاني وأوغندا على المركز الثالث.

وقد تم الإعلان عن الفائزين في حفل رسمي افتراضي بحضور القائمين على الجائزة وممثلي الجائزة حول العالم والمنافسات العشر اللواتي حزن أفضل تصنيف من ضمنهن الفائزة أفنان علي . وهي إحدى خريجي برامج ريادة الأعمال في مركز تطوير الأعمالBDC والتي تأهلت من خلاله للمشاركة في الجائزة لمشروعها يوريكا أول برنامج في الأردن والوطن العربي الذي يعمل على تطوير قدرات الطلاب الابداعية في مجالات الهندسة والتكنولوجيا عن طريق تدريس الطلاب المبادئ الرئيسية في الهندسة والإبداع لتحويل الأفكار. وقد حظي المشروع بزيارة من قبل جلالة الملكة رانيا العبد الله تجسد فيها دعمها للسيدات وتحفزنهن للاستمرار والمساهمة في التنمية الاقتصادية.

وقد بينت أفنان”أنا جدا ممتنه لوصولي الى الى هذه المرتبة وفخورة جدا بالجائزة التي تمثل انجازا حقيقيا ليوريكا وحافزا لي ولفريق العمل للعمل بكل جد واصرار على بناء قدرات الشباب الاردني في مجالات الهندسة والتكنولوجيا وتأهيل جيل ريادي مبتكر قادر على تحويل أفكاره الى مشروع حقيقي وواقعي، وبدوري اشكر مركز تطوير الاعمال على ترشيحي لتلك الجائزة، حيث مشاركتي ببرنامج الريادة ساعدني لتحويل حلمي الى مشروع حقيقي وها نحن اليوم نحتفل بانجازات يوريكا التي نافست 39 دولة حول العالم التي نظمتها UNCTAD”

وأعرب نايف استيتية الرئيس التنفيذي لمركز تطوير الأعمال BDC في كلمته بعد إعلان فوز المرشحة إفنان عن اعتزازه بحصولها على المركز الأول قائلا: “فخورون جدا أن يتم اختيار الريادية الأردنية “أفنان علي” لتكون إحدى المرشحات للحصول على “جائزة سيدات ريادة الأعمال للعام 2020 “تنافس من خلالها سيدات رياديات من جميع أنحاء العالم، ونموذجا مشرفا للأردن وخريجات برامج ريادة الاعمال المدار من قبل مركز تطوير الاعمال BDC. إن لهذه الجائزة التي تطلقها منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD رونق خاص في تمكين المرأة وإبراز دورها الفعال للمساهمة في التنمية الاقتصادية.

وأضاف “نحن في مركز تطوير الأعمال BDC نعتز أن تكون سيدة أردنية احدى خريجات برنامج ريادة الاعمال تحتل أعلى المراتب لتسويق دور المرأة الريادية الأردنية والتي تحظى بسلم الأولويات في خطط التنمية الاقتصادية. وبكل فخر أيضا نهنئ أنفسنا أن تنضم أفنان لقائمة السيدات الريادات اللواتي التحقن ببرنامج ريادة الأعمال الذي يديره مركز تطوير الأعمالBDC كمركز معتمد من منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) وحصلن على المراتب المتقدمة في جائزة أفضل سيدات رياديات للاعوام، وعلى التوالي 2008 و2010 و2012، و2014، و2018.

يذكر ان مركز تطوير الأعمال يسهم في التنمية الاقتصادية من خلال برامجه التي تهدف الى دعم الشباب وريادة الأعمال مع التركيز على دعم السيدات حيث تشكل نسبة السيدات 50 % من المستفيدات من تلك البرامج. هذا وقد اسهم المركز بتوفير مئات فرص التشغيل والتشغيل الذاتي للسيدات، إضافة الى تحفيز دورهن في المجتمع من خلال ادماجهن في فرص العمل غير التقليدية كاللحام والصيانة المنزلية. خلال جائحة كورونا اسهم المركز بمساعدة 100 سيدة للبدء بمشاريع ريادية.