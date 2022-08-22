افيف كوخافي.. قائد سجن غزة

هآرتس

عودة بشارات 22/8/2022

في كل مرة تكون فيها عملية عسكرية في غزة، أنا افكر بسجن تدمر الذي يقع على بعد نحو 200 كم عن دمشق. بعد عملية “طلوع الفجر”، تصفحت مرة اخرى السيرة الذاتية للرئيس السوري الأسبق حافظ الاسد، التي كتبها الصحفي باتريك سيل، في محاولة لفهم معنى هذا الارتباط الغريب.

في 26 حزيران 1980 عندما وقف الأسد على مدخل قصر الضيافة في دمشق بمناسبة مجيء ضيف مهم، تم القاء قنبلتين نحوه. قنبلة قام بابعادها بقدمه. وعلى القنبلة الثانية رمى نفسه على الفور أحد حراسه. رجل الحراسة هذا توفي على الفور. أصبع الاتهام وجه للإخوان المسلمين، الذين كان الكثيرون منهم سجناء في سجن تدمر. في صباح اليوم التالي اقتحم السجن 80 جندي سوري واطلقوا النار على السجناء في الغرف. حسب الإخوان المسلمين فقد قتل في هذه الحادثة نحو ألف سجين.

ما هي العلاقة بين نظام ديكتاتوري، مثل النظام الموجود في سورية، وبين نظام ديمقراطي جدا، مثل النظام الموجود في إسرائيل؟ ما هي العلاقة بين مليوني شخص وبين ألف شخص، أو بين ألف سجين أو ألفي سجين؟. مع ذلك، أنا قررت المقارنة بين غزة وتدمر. وبوقاحة بشارية توصلت إلى الاستنتاج بأن سجن تدمر هو صورة مصغرة لغزة.

كلاهما مغلقان من جميع النواحي. وحتى في غزة البحر، الذي هو رمز الحرية، هو مصيدة للموت لمن يتجرأ على الابحار الى ما وراء ما يحدده الجيش الإسرائيلي. لا يوجد من يدخل أو يخرج من باب سجن غزة بدون تصريح من حراس السجن العسكري الإسرائيلي. التزويد بالغذاء يتم بتصريح، ايضا الوقود والأسمنت. وإذا لم يسجل من يعيش في القطاع في سجلات السجن فانه يعتبر “غير موجود” رغم أنه “موجود”. ذات مرة تحدثوا عن “وجود من العدم”، وهنا بفضل الفلاسفة الجدد وجد لدينا “العدم من الوجود”. هذه هي العادة من الأزل. ايضا الحاضر، أي أنا وأمثالي، يلعب دور الغائب، أي “العدم من الوجود”. افلاطون يقف محرج.

سلطة سجن غزة يوجد لها بنك اهداف، حيث أنه كلما رفع السجناء رؤوسهم فانه يتم قصف هذه الاهداف من بعيد. هناك ايضا جواسيس، يتم ابتزازهم بسبب الفقر أو بسبب اسرارهم الشخصية. توجد جميع انواع الكباتن بأسماء عربية مدوية، الذين يعرفون أين تخون النملة الغزية زوجها من اجل ابتزازها بعد ذلك. وهناك سجل دقيق عن مكان الزنزانة التي يوجد فيها كل مواطن غزي. يجب الاشارة الى أنه في كل فترة زمنية، ومن اجل أن يسود الهدوء في اقبية السجن، يتم اعطاء اجازات للسجناء. وها نحن بشرنا بأن سلطات السجن اعطت تصاريح اجازة – عمل في إسرائيل لـ 15500 شخص من سكان غزة. بدلا من انطاليا سيقضي سكان غزة الاجازة في مواقع البناء. وبدلا من شرم الشيخ سيستجمون في مطابخ المطاعم. واليسار الصهيوني مسرور جدا من بادرات حسن النية التي قدمها يئير لبيد وبني غانتس.

مع ذلك، كانت هناك افضلية واحدة لسجن تدمر. فكل العالم، بما في ذلك النظام السوري، اعتبره جزء من سورية بكل معنى الكلمة. ولكن غزة، رغم سيطرة إسرائيل المطلقة، تعتبر خارج الحدود. نوع من غوانتمانو إسرائيل. وخلافا للغوانتمانو يمكن قصفه جوا وبحرا وبرا. وهناك ترف آخر اعطي لمدراء سجن غزة: مسموح القتل والتدمير، وعلى الآخرين أن يعالجوا هذه الفوضى التي نشأت.

في العقود الاخيرة مر الجيش الإسرائيلي بتغير مهني. فبدلا من أن يكون جيش يحارب جيوشا أخرى، هو يعمل مثل مصلحة السجون. فـ “قدرته على القتل” يفرغها على سكان غزة، الذين هم مثل الأوز في المرمى.

المطلوب الآن هو الإعلان بأن غزة توجد تحت مسؤولية دولة إسرائيل، لأن عرض غزة كجسم منافس لإسرائيل هو استهزاء واضح. ثانيا، يجب الطلب من قائد سجن غزة، رئيس الاركان افيف كوخافي، الشعور بالحرج. فالجيش القاتل الذي وعد به يقف عاجز، وهو ليس أكثر من بطل على مدنيين، سجناء لا حول ولا قوة لهم.>