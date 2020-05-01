اقامة سباق المجر للفورمولا1 من دون جمهور

باريس – أعلن منظمو جائزة المجر الكبرى لسباقات الفورمولا 1 الجمعة أن السباق المقرر في الثاني من آب/أغسطس المقبل، سيقام من دون جماهير بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسيحذو سباق المجر حذو جائزة النمسا، الاولى ضمن الروزنامة المعدلة لبطولة العالم المقرر في الخامس من تموز/يوليو من دون جماهير أسوة بسباق بريطانيا على حلبة سيلفرستون بعدها بأسبوعين.

Race organisers at the Hungaroring confirm that any Hungarian Grand Prix will take place without fans#F1https://t.co/03bW67xdsA — Formula 1 (@F1) May 1, 2020

وجاء في بيان المنظمين “بات الآن واضحا أنه لا يمكننا إقامة النسخة الخامسة والثلاثين من جائزة المجر الكبرى أمام الجماهير رغم كل الجهود”، مضيفا ان القرار كان ضروريا لحماية الجماهير والعاملين على الحلبة.

وسبق أن أعلنت الحكومة المجرية قرار منع إقامة أي تجمعات تضم أكثر من 500 شخص حتى 15 آب/أغسطس.

وتابع البيان “بات واضحا أمس (الخميس) أن كل ذلك ممكنا فقط خلف أبواب موصدة. سنواصل العمل مع المروج الدولي (الاتحاد الدول للسيارات) لإيجاد أفضل حل ممكن”.

وكان من المقرر أن ينطلق الموسم من حلبة ألبرت بارك الأسترالية في ملبورن (13-15 آذار/مارس)، لكن السباق ألغي قبل ساعات من بدء تجاربه الحرة بعد إصابة أحد أعضاء طاقم فريق ماكلارين بفيروس “كوفيد-19”.

وأُعلن لاحقا عن إلغاء جائزتي موناكو وفرنسا، في حين أن السباقات التي تم تأجيلها هي البحرين، فيتنام، الصين، هولندا، إسبانيا، أذربيجان، وكندا.

وأكد الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 الأميركي تشايس كاري الاثنين، رغبته في ان ينطلق موسم الفورمولا واحد من سباق جائزة النمسا الكبرى في 5 تموز/يوليو بعد إلغاء سباق فرنسا الذي كان مقررا في 28 حزيران/يونيو.

وتوقع كاري أن تقام “السباقات المبكرة من دون جماهير”، الا انه أمل أن يسمح لهم بالعودة “مع تقدمنا في الجدول”.

وقال “نهدف الى بدء السباقات في أوروبا في تموز/يوليو، آب/أغسطس وأوائل أيلول/سبتمبر. الأول سيكون في النمسا في عطلة نهاية الأسبوع من 3 الى 5 تموز/يوليو”، مضيفا “في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر، يجب أن نتسابق في أوراسيا وآسيا والأميركيتين، على أن ننهي الموسم في الخليج خلال كانون الاول/ديسمبر بسباق البحرين، قبل أن يكون الختام التقليدي في أبو ظبي، لنكون قد خضنا بين 15 و18 سباقا”.

وأسفر “كوفيد-19” في المجر البالغ عدد سكانها أكثر من عشرة ملايين نسمة عن 312 حالة وفاة. -(أ ف ب)