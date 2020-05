اقامة سباق المجر للفورمولا1 من دون جمهور

باريس – أعلن منظمو جائزة المجر الكبرى لسباقات الفورمولا 1 الجمعة أن السباق المقرر في الثاني من آب/أغسطس المقبل، سيقام من دون جماهير بسبب فيروس كورونا المستجد.

وسيحذو سباق المجر حذو جائزة النمسا، الاولى ضمن الروزنامة المعدلة لبطولة العالم المقرر في الخامس من تموز/يوليو من دون جماهير أسوة بسباق بريطانيا على حلبة سيلفرستون بعدها بأسبوعين.

