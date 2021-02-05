اقبال ملحوظ لنجوم كرة القدم على الاستشارات القانونية

عمان – الغد- تشهد الايام الحالية، اقبالا كبير من نجوم كرة القدم المحلية، للسؤال عن استشارات قانونية تتعلق بمشاكلهم الكثيرة من أنديتهم، وبالتالي محاولة البحث عن حلول قانونية تضمن حقوقهم.

وتتركز أسئلة اللاعبين على كيفية الحصول على رواتبهم ومقدمات عقودهم المتأخرة، فيما يسأل لاعبون آخرون عن الطرق التي تتيح لهم فسخ عقودهم من أنديتهم.

وكان ملفتا قيام لاعبين في المنتخب الوطني الموجود حاليا في دبي، بالسؤال عن الكثير من التفاصيل القانونية التي تتعلق بوضعهم في أنديتهم، والطرائق المناسبة لتحصيل مستحقاتهم المالية المتأخرة كثيرا، أو الموقف القانوني من فسخ عقودهم مع أنديتهم في حال قرروا ذلك.

ويتوقع أن تشهد الايام المقبلة، ارتفاعا في عدد الشكاوى والمطالبات بفسخ العقود، أو الحصول على الرواتب الشهرية المتأخرة، قبل انطلاق الموسم الكروي المقبل. –(أخبار النجوم)