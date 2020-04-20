اقتراح استثنائي لإنقاذ موسم الفورمولا 1

لندن – أعلن منظمو سباقي بريطانيا والنمسا من بطولة العالم للفورمولا 1 الاحد أنهم على استعداد لاستضافة سباقين متتالين إذا تطلب الامر ذلك، للمساهمة في إنقاذ الموسم المعلق بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وتأجل انطلاق موعد بطولة العالم حتى حزيران/يونيو على أقل تقدير بعد إلغاء سباقين وتأجيل سبعة من أصل 22 حتى الآن، ومن المرجح أن ينضم سباقا فرنسا وبلجيكا الى تلك القائمة.

وكان من المقرر أن ينطلق الموسم من حلبة ألبرت بارك الأسترالية في ملبورن (13-15 آذار/مارس)، لكن السباق ألغي قبل ساعات من بدء تجاربه الحرة بعد إصابة أحد أعضاء طاقم فريق ماكلارين بفيروس “كوفيد-19”.

وأُعلن لاحقا عن إلغاء سباق جائزة موناكو الذي كان مقررا في أيار/مايو. أما السباقات التي تم تأجيلها فهي البحرين، فيتنام، الصين، هولندا، إسبانيا، أذربيجان، وكندا.

وبموجب التعديلات، باتت جائزة النمسا الكبرى المقرر اقامتها في الثالث من تموز/يوليو المقبل السباق الاول في الموسم، على أن تقام جائزة بريطانيا بعدها بأسبوعين.

وقال هلموت ماركو مستشار فريق ريد بول لقناة “او أر اف” النمسوية إنه يمكن استضافة سباقين متتالين على حلبة “سبيلبرغ” على ان يقام السباق الثاني على فترة يومين خلال الأسبوع.

وأكد ان مدير الحلبة سبق أن اقترح على الحكومة إقامة السباق خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير مشددا على أن إمكانية الموافقة “عالية جدا”.

وأعلن وزير الرياضة فيرنر كوغلر هذا الأسبوع أنه لن يعارض فكرة إقامة السباق من دون مشجعين. وكشف ماركو أن منظمي بطولة العالم للفورمولا 1 يعملون على خطة من أجل التقليص من عدد الأشخاص على الحلبة وهبوط الطائرات الخاصة الآتية من بريطانياحيث مقر غالبية الفرق المشاركة في مطار قرب سبيلبيرغ.

وأكد ماركو أن كل من سيدخل النمسا يجب أن تكون نتيجة فحصه سلبية بفيروس “كوفيد-19”.

وفي وقت سابق من يوم الاحد, كشف ستيوارت برينغل مدير عام سباق بريطانيا الاحد أن محادثات أجريت مع مسؤولين في بطولة العالم للفورمولا 1 حيال إمكانية استضافة حلبة “سيلفرستون” العريقة سباقين متتاليين.

وقال برينغل في حديث مع صحيفة “ذي غارديان” “لقد تناقشانا بكل الاحتمالات بما فيها استضافة سباقين خلال أسبوع واحد او سباقين خلال أسبوعين متتالين.”

وتابع “لدي ثقة مطلقة بقدرتنا على إقامة هذين الحدثين. لدينا خبرة واسعة وإلمام كبير، بإمكاننا تحقيق ذلك”.

من المتوقع إقامة جائزة بريطانيا الكبرى المقررة في 19 تموز/يوليو المقبل خلف أبواب موصدة بوجه الجماهير من اجل المساهمة في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الإحصاءات الرسمية لسباق العام 2019 أن 351 ألف شخص حضروا التجارب والسباق على مدى ثلاثة أيام في حلبة “سيلفرستون” التي استضافت اول نسخة من جائزة بريطانيا العام 1950.

وقال برينغل “يعمل (مسؤولو) الفورمولا 1 بجد من أجل محاولة إيجاد حل لبطولة العالم. لقد كنا على تواصل دائم معهم، وسُئلنا عما إذا بإمكاننا إقامة سباق او اثنين وعن إمكانية اقامتهما خلف أبواب موصدة”.

وأكد أن “الجواب هو نعم حتما، نحن متحفزون للنظر في كل الاحتمالات”. – (أ ف ب)