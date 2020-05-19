اقتراح باستكمال البريميرليغ على جزيرة بـ “قناة المانش”

لندن – اقترح رئيس وزراء جيرنزي، جافين سانت بيير، استكمال الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ) في هذه الجزيرة، الواقعة على قناة (المانش) الإنجليزية، بسبب تدني خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في أراضيها.

ولم تسجل هذه الجزيرة الصغيرة، الواقعة بين سواحل إنجلترا وفرنسا، حالات إصابة جديدة بالفيروس التاجي في آخر 18 يوما، وبها حاليا 4 حالات نشطة فقط.

واقترح البعض على وسائل التواصل الاجتماعي على رئيس وزراء الجزيرة أنه “قد يكون هناك احتمال. لقد قضت جيرنزي على الفيروس التاجي. يصل جميع اللاعبين ويتم عزلهم لمدة 14 يوما، وينهون البطولة هنا”.

وردا على ذلك قال سانت بيير “إذا كان هناك شخص مهتم للغاية، فأنا متأكد من أنه يمكننا إجراء حوار مهم حول الأمر وكيفية تنفيذ الخطة بأمان. إنها معقدة نوعا ما ومجنونة قليلا، لكنك لا تعرف أبدا”. (إفي)