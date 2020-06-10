اقتصاديون يؤكدون أهمية الاستثمار الحكومي في سلاسل التزويد الغذائي

هبة العيساوي

عمان– أكد خبراء اقتصاديون ضرورة استثمار الحكومة في سلاسل التزويد الغذائي المرتبطة بالقطاع الزراعي والثروة الحيوانية لما في ذلك من آثار ايجابية على الاقتصاد وتخفيض أرقام البطالة بالتالي.

وأكدوا في حديث لـ”الغد” أهمية قطاع الإنتاج الزراعي خاصة بعد بروز ضرورته الكبرى في أزمة جائحة كورونا وإثبات أنه قطاع واعد يستحق الدعم والاهتمام.

وأشاروا إلى أهمية تطوير هذا القطاع وتوفير مقوماته ودعمه بعد أن شهد اهمالا وغياب الاهتمام الحكومي منذ عقود.

وارتفعت قيمة الصادرات الزراعية الفعلية بنحو 5 % خلال العام الماضي بواقع 441 مليون دينار بعد ان كانت في العام 2018 بنحو 420 مليون دينار ونحو 360 مليون في العام 2017.

رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية خير ابوصعيليك قال إن “هناك توجه حكومي لإنشاء صندوق للاستثمار في شركات واعدة ومنها في قطاع الإنتاج الزراعي”مؤكدا أن هذا التوجه يعبر جيدا ويحتاج إلى تطبيق فعلي على أرض الواقع.

ولفت ابوصعيليك إلى أن هناك مشكلة كبيرة في الاقتصاد الأردني الآن وهي البطالة والحل هو الاستثمار في الزراعة والصناعات المرتبطة بهذا القطاع.

ورأى أن إدامة سلاسل التزويد الغذائي يجب أن تنال اهتماما كبيرا من الحكومة وقد أثبت أزمة كورونا إلى حاجتنا لهذا القطاع المهم والذي إذا تم العمل به بشكل جيد سينجح بالتأكيد.

وبين ابوصعيليك أن الحكومة وتحديدا وزير المالية أبدى اهتماما كبيرا بفكرة الاستثمار في هذا القطاع كونها فكرة مقبولة ومهمة اقتصاديا وماليا من ناحية التقليل من عجز الميزان التجاري عن طريق تخفيض العجز في الميزان التجاري وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى جانب تقليل نسب البطالة.

وقال إن “الكلام جيد ولكن يبقى كلاما إذا لم يطبق بشكل صحيح على أرض الواقع.”

ورأى ابوصعيليك أن النوايا والأفكار موجودة بناء على توجيهات جلالة الملك الواضحة في هذا الموضوع ولكن التطبيق حتى الآن يعتبر ضعيفا.

ولفت إلى أن جزءا كبيرا من المواد الغذائية المصنعة يأتي من الخارج والاستثمار في هذا القطاع يقلل كثيرا من الاعتماد على الاستيراد.

من جانبه قال وزير المالية الأسبق سليمان الحافظ إن قطاع الزراعة لم يأخذ حقه في الأردن منذ عقود رغم اهميتها في الاقتصاد، مؤكدا على أهمية توفير مقومات الإنتاج الزراعي والتي من أهمها المياه والتسويق.

وبين الحافظ أن التسويق يتطلب التركيز على تصنيع الزراعة وأتمتة القطاع وتصنيع ما يفيض عن الاستهلاك.

وأكد على أن توجه الحكومة في الاستثمار في الإنتاج الزراعي جيد ونؤيده ولكن دخول هذه التجربة تتطلب دراسة مستفيضة وعميقة.

ولفت إلى أنه على الحكومة التركيز على ادامة سلاسل التزويد من انتاج زراعي ينتج في الدولة الأردنية ويصدر إلى الخارج.

وبين الحافظ أن هذا التوجه له دور كبير في تقليل عجز الميزان التجاري، في الوقت الذي ستوفر فيه الحكومة مقومات ضرورية لهذا القطاع.

ولفت إلى أهمية هذا التوجه أيضا في تقليل مستويات البطالة واحلال العمالة المحلية مكان العمالة الوافدة.

بدوره قال عضو غرفة صناعة عمان زكريا الفقيه “إذا قمنا باستعراض جميع المنتجات التي نأكلها ونستهلكها نلاحظ أن غالبيتها من القطاع الزراعي والذي يضم الثروة الحيوانية وهذا دليل واضح على أهمية هذا القطاع في الاقتصاد”.

وأضاف الفقيه أن الصناعات الغذائية جميعها تندرج تحت قطاع الإنتاج الزراعي وبالتالي فإن الاستثمار في هذا القطاع الواعد مهم جدا.

ولفت إلى أنه في حال قررنا البدء بهذه العملية ولكي تكون الحلقة ناحجة وصحيحة يجب البدء بتوفير مقومات الزراعة وتطويرها بطرق حديثة وبالتالي فإننا نوفر مواد خام للمنتج الزراعي.

وأكد الفقيه على أن أهمية جدية الحكومة في تطبيق هذه الفكرة وبالشراكة مع القطاع الخاص كإدارة كونه رائدا في هذا المجال.

ولفت إلى ضرورة تطبيق هذا التوجه والذي دعا إليه جلالة الملك في مختلف الاجتماعات، بدراسة عميقة وخاصة لما له أثر على الميزان التجاري والنمو والبطالة.

وأكد على أن القطاع الزراعي والصناعي أثبت على أهميته في ظل أزمة جائحة كورونا.