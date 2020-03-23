اقتصاديون يدعون لدعم القطاع الزراعي بشكل مباشر لمواجهة “كورونا”

سماح بيبرس

عمان– أكد اقتصاديون ضرورة إيلاء القطاع الزراعي، والصناعات الزراعية أهمية كبيرة في الإجراءات الاقتصادية الوقائية لمواجهة “كورونا”.

وأكدوا أنّ الوقت حان لتحقيق ما كانت الدولة تدعوا له حول “الاكتفاء الذاتي”، خصوصا في هذا القطاع، حيث لا بدّ أن يتم دعمه بشكل مباشر وتخفيض التكاليف عليه ليستأنف نشاطه وتوفير السلع الغذائية للمواطن وخصوصا قبل شهر رمضان.

وأكدوا على أهمية القرارات التي اتخذها البنك المركزي خلال اليومين الماضيين، ودعوا إلى مزيد من الإجراءات التي من شأنها أن تسهل على المواطنين والتجار وأصحاب الشركات والمشاريع.

وأشار البعض الى أن الحكومة تأخرّت في القرارات الاقتصادية، وكان لا بدّ أن تعلنها مباشرة مع إعلان الإجراءات الوقائية الصحيّة.

وكان وزير المالية رئيس اللجنة الوزارية لحماية الاقتصاد الوطني الدكتور محمد العسعس قد أكد أول من أمس ان “الحكومة تدرس بشكل جدي اتخاذ عدد من الإجراءات الاقتصادية الوقائية من اجل مجابهة التحديات الاقتصادية والتي اوجدتها تدعيات فيروس كورونا المستجد على القطاع الخاص، مؤكدا على ضرورة تكاتف كل الجهود الحكومية مع القطاع الخاص لمواجهة كل التحديات الاقتصادية”.

نائب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور جواد العناني أشار الى ضرورة تخفيض بعض الضرائب والرسوم خصوصا على الأراضي والعقارات.

كما أشار الى ضرورة أن تكون هناك تسهيلات بنكية بما يسمح بأن يقوم الأفراد بالاقتراض بأسعار فائدة أقل. كما أكد على ضرورة الانتباه الى ما يسمى بترتيب “سلسلة الامدادات للسلع الأساسية وليس فقط للمخزون، بحيث لا يؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار وخلق سوق سوداء.



وأكد على ضرورة تحفيز القطاع الزراعي، لزيادة الانتاج من المواد الغذائية وايجاد بدائل للمواطن بما يضمن عدم ارتفاع الأسعار.

وأشار العناني إلى ضرورة البحث عن نماذج وحلول مبتكرة، خصوصا وأنّ التوقعات تشير الى انخفاض في الإيرادات الضريبية خصوصا من ضريبة المبيعات، كما أنّ هناك الكثير من الشركات والمشاريع قد تغلق وبالتالي فإنّه قد يؤدي ذلك الى مشاكل مالية في سداد الديون والقروض من قبل الافراد والشركات نتيجة التعثّر.

وزير تطوير القطاع العام الاسبق الدكتور ماهر مدادحة أشار الى أنّ هناك قطاعات رئيسية مثل النقل والسياحة والخدمات تلقت “صدمات مباشرة” جراء انتشار “كورونا”، بينما قطاعات أخرى تأثرت بمعدلات أقل.

وأضاف المدادحة أنّ دعم القطاعات الاقتصادية بشكل مباشر من خلال ضخ أموال غير ممكن في حالة الأردن في ظل عجز الموازنة وارتفاع المديونية، وفي ظل ارتفاع تكلفة الاجراءات الصحية الوقائية التي تمّ اتخذها في القطاع الصحي.

وبالتالي فإنّه من الممكن، وفق المدادحة، تقديم تسهيلات للحصول على تمويل من المؤسسات المالية والمصرفية، وقد اتخذ البنك المركزي أصلا خلال اليومين الماضيين عدّة قرارات تدعو الى التساهل في عملية تسديد القروض.

الخبير الاقتصادي زيان زوانة أشار إلى أنّ الحكومة تأخرت في اصدار الإجراءات التي تهدف لدعم القطاعات الاقتصادية، مبينا أنه كان يجب أن تتخذ تزامنا مع الإجراءات الوقائية الصحية التي أعلنتها الحكومة قبل أيام.

وأكد زوانة على ضرورة ايلاء القطاع الزراعي والصناعات الزراعية أهمية كبيرة في القرارات التي سيتم اتخاذها، بحيث يتم تطبيق مقولة “الاعتماد على الذات” بشكل فعلي خصوصا أننا مقبلون على شهر رمضان الذي يزيد فيه الطلب على المواد التموينية والغذائية، مؤكدا أنّ “الاعتماد على الذات لم يعد خيارا بل واجبا” وأنّ دعم هذا القطاع يجب أن يكون “فوريا” لأنّه يحتاج الى وقت أيضا في عملية الانتاج الفعلي.

وأضاف زوانة الى أنّه من الضروري أيضا تخفيض التكاليف على القطاع الصناعي، من ضرائب مباشرة ورسوم وكلف طاقة وكهرباء، ونسب الاشتراك بالضمان الاجتماعي.