اقتصاديون يناقشون كتاب “محركات النمو” لـ”قندح”

عزيزة علي

عمّان- نظم منتدى الفكر العربي ندوة عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة كتاب “محركات النمو الاقتصادي. بذور لأفكار عملية”، الصادر عن دار مجدلاوي للنشر والتوزيع، عمان، للمستشار الاقتصادي والمالي والمصرفي المدير العام السابق لجمعية البنوك في الأردن د. عدلي قندح يحلل فيه بأسلوب علمي أبرز محركات النمو الاقتصادي في الأردن خلال العقود الخمسين الماضية.

ويحاول استشراف المستقبل فيما يتعلق بالقطاعات الرائدة التي يمكن ان تقود النمو في السنوات والعقود المقبلة في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة وبعد الثورة الصناعية الرابعة وبعد جائحة كورونا، موفق المؤلف.

شارك في الندوة كل من الحاج حمدي الطباع رئيس جمعية رجال الأعمال الأردنيين، د. طلال أبو غزالة مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية وعضو المنتدى، د. نضال العزام المدير التنفيذي لدائرة الأبحاث في البنك المركزي الأردني، د. محسن أبو عوض رئيس مجموعة الاستثمار والأعمال في البنك العربي الإسلامي الدولي، د. أريج تليلان الخبيرة التنموية ومؤسِّسة مجموعة مشاريع وبرامج تنموية،

د.خلدون نصير رئيس المنتدى الاقتصادي والاجتماعي الأردني، أدارها أمين عام المنتدى د. محمد أبو حمّور.

تحدث د. عدلي قندح عن تطور هيكل القطاعات الرائدة في النمو الاقتصاد الأردني حسب مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي منذ 1976-2020، مبينا تحولا واضحا في القطاعات التي تقود النموّ في المملكة، كما بين ضرورة دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة لرفع نسب التمويل، ودعا البنوك إلى الانتقال لمرحلة العمل من خلال تبنيها لسياسات التمويل الأخضر وإدخال مختلف أدوات والتطبيقات المالية الإبداعية لتعزيز الشمول المالي، وتعاونها مع شركات التكنولوجيا المالية.

وأشار د.قندح إلى أن الاقتصاد الأردني يحتاج إلى صدمة تعطي الأمل وتستعيد الحلم، وإلى حالة التباطؤ الطويلة التي ما يزال يعيشها الاقتصاد الأردني منذ عشر سنوات، مؤكداً تفعيل دور الاقتصاد الرقمي كوسيلة للتنمية الاقتصادية، مبينا أن الاقتصاد الأردني مرهون بعدة عوامل، ومع ذلك فإن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال الأعوام العشرة المقبلة سيعكس التأثير الإيجابي للانتعاش المحتمل الذي سيبدأ العام 2022 للنهوض من حالة التباطؤ المحلي، والركود الذي يعيشه الاقتصاد العالمي.

فيما أشار الحاج حمدي الطباع إلى ضرورة النظر في محركات النمو الاقتصادي ومحدداته التقليدية وغير التقليدية عند رسم خطط تنمية اقتصادية شاملة، والتركيز على التطبيقات التقنية والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والتوجه إلى تبني استراتيجية وطنية ترسي قواعد التحول الرقمي بشكل كامل للوصول إلى اقتصاد مرن وقادر على التكيف مع مختلف الصدمات غير المتوقعة.

وقدم د. طلال أبو غزالة اقتراحاً بتحويل كتاب د. قندح إلى منهج دراسي في جامعة طلال أبو غزالة واعطاء دورات تدريبية في أكاديمية طلال أبو غزالة ليكون مادة للبحث والابتكار، وشدد على ضرورة الحاجة إلى جيل يبتكر في الاقتصاد وليس جيلا حافظا للكتب، ودعا إلى دراسة الاقتصاد من خلال الابتكار وليس من خلال الحفظ.

وألقى د. نضال العزام الضوء على تطورات الاقتصاد الوطني خلال العقدين الماضيين 2000-2019، إذ أوضح أنها شهدت نمواً ملحوظاً بلغ 6,6 % نتيجة عوامل الإنتاج والعمل ورأس المال التي أدت بدورها إلى زيادة الانفتاح على التجارة الخارجية، والتدفق الكبير في الاستثمار الأجنبي المباشر، بينما شهدت الفترة 2009-2019 نمواً اقتصادياً ضعيفاً وصل إلى 2,6 % بسبب الأزمة المالية العالمية وتداعيات الاضطرابات الأمنية وإجراء العديد من الإصلاحات الهيكيلية.

وتحدث د. محسن أبو عوض عن أهمية وجود تناغم في سياسات الاقتصاد الأردني، والاستثمار الأمثل لرأس المال وتشغيل الموارد البشرية والخروج من التمويل الصغير للقطاعات، من خلال طرح آليات واضحة وتنمية القطاعات المرتبطة بالمحافظات، التي تسهم بفعالية في تنمية الاقتصاد، كما بين نجاح الأردن في استقطاب الاستثمار الأجنبي.

وبدورها رأت د. أريج تليلان الخبيرة التنموية أن مفهوم التنمية يشمل مناحي وأدوار الحياة كافة، ومن أبرز الأدوار التي يجب العمل عليها لتحقيق التقدم هي التنمية الاقتصادية عن طريق تفعيل دور المرأة وتمكينها في الاقتصاد الأردني.

دعا د. خلدون نصير الى ضرورة تفعيل مجالس المحافظات، والنظر في دور سوق الأوراق المالية لتحديث تشريعاته، وبين دور البنك المركزي في توضيح مفهوم الاشتمال المالي، وأهمية العمل لإيجاد الاقتصاد الرقمي والبدء في مرحلة التطبيق.

بينما أشار د. محمد أبو حمّور إلى أن الأردن يواجه اليوم العديد من التحديات الاقتصادية بفعل الظروف الناجمة عن تفشي جائحة كورونا، وأن التعافي من هذه التداعيات يحتاج حسب تقدير عدد من الدراسات إلى عامين على الأقل ما لم تطرأ مستجدات وبائية تطيل هذا الوقت، وأكد ضرورة التركيز على التدابير المتعلقة بتعزيز الإنتاجية والحد من انعدام الأمان الاقتصادي من خلال الاستثمارات.