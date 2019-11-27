“اقتصاد النواب” تشرع بمناقشة أعمال التأمين

محمود الطراونة

عمان – شرعت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خلال اجتماع اليوم الأربعاء برئاسة خير أبوصعيليك، بمناقشة مشروع قانون تنظيم اعمال التأمين لسنة 2019.

وقال ابوصعيليك في الاجتماع الذي حضره محافظ البنك المركزي زياد فريز وامين عام وزارة الصناعة والتجارة يوسف الشمالي وعدد من مدراء شركات التأمين: إن مشروع القانون بعد اقراره من شأنه تنظيم قواعد اعمال التأمين وحماية حقوق المؤمن لهم بما يضمن تحقيق قطاع التأمين لغاياته.

وأضاف أن من شأن مشروع القانون تعزيز دور البنك المركزي في إرساء قواعد الحاكمية المؤسسية في شركات التأمين ومقدمي الخدمات التأمينية، ومنحه الصلاحيات اللازمة للتعامل مع الشركات المتعثرة.

وتابع ان مشروع القانون يحدد قواعد التنظيم الرقابي القانوني لشركات التأمين التكافلي وتفعيل دور هيئات الرقابة على شركات التأمين المرخصة لممارسة التأمين التكافلي.