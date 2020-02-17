“اقرأ” راع اعلامي لـ مؤتمر الطبي النبوي في أبوظبي

عمان-الغد– للعام الرابع على التوالي ترعى قناة اقرأ الفضائية المؤتمر العالمي الرابع للجودة العلاجية المبنية على البراهين في الطب النبوي وذلك من خلال فريق اعلامي وفني متكامل يقوم بتغطية المؤتمر لعرضه على شاشة اقرأ والذي يقام في عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة أبوظبي .

وتأتي هذه الرعاية من اقرأ انطلاقاً من دورها في تغطية أهم المؤتمرات والمحافل المحلية والدولية وخصوصاً لما يحمله المؤتمر من أهمية كونه يبحث 15 براءة اختراع في مجال تحسين صحة الانسان وبمشاركة أكثر من 100 بحث وأكثر من 37 طبيب وباحث وعالم من ذوي الخبرة المتميزة ومشاركة كلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز وجامعة جدة وجامعة الجوف بالإضافة الى أبرز الجامعات العالمية.

الجدير بالذكر ان المؤتمر يناقش عدة ابحاث عن الطب النبوي تعود بالنفع على صحة الانسان السليم والمريض كالحجامة وحبة البركة والتمر والزبيب والزنجبيل والمسك والعسل والسواك وبذور العنب والريحان والعديد من براءات الاختراع من الأغذية والطرق العلاجية التي تم اكتشافها من اكاديميين وخبراء واطباء من مختلف دول العالم .

ويهدف المؤتمر الذي ينظمه مركز التميز البحثي للطب النبوي التطبيقي بكلية الطب جامعة الملك عبدالعزيز بالمملكة العربية السعودية بالتعاون مع مركز لوتس هولستك بأبوظبي الإمارات العربية المتحدة الى دعم البحث العلمي لتحسين جودة الحياة وتحويل الابحاث العالمية وبراءات الاختراع الى منتج يخدم صحة الانسان.