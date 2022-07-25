اقوي متاجر الأحذية والملابس والعطور بأقل سعر مع بوابة الكوبونات

أكثر ثلاثة متاجر يكثر عليه طلبات الشراء في منطقة الخليج العربي و مصر هي نون صاحبة الجمعة الصفراء و نمشي صاحبة الأزياء العالمية من ديفاكتو و أديداس و نايك و ايضا سيفورا الماركة العالية صاحبة منتجات الجمال و الازياء و الموضة الفرنسية ، و إذا كنت ترغب في الحصول على اي منتج منهم فأنت قادر الحصول عليه بأرخص ثمن ممكن من خلال استخدام كود خصم نون و كود خصم نمشي و كود خصم سيفورا .

كود خصم نون المشاهير 2022

الدعاية التي تقدمها شركة نون من خلال مشاهير السوشيال ميديا هي الاقوى و هي عبارة عن مجموعة من العروض و التخفيضات و اكواد خصم نون التي تصل إلى أكثر من 50% خصم بحد اقصى يبلغ 100 ريال في السعودية او 100 درهم في الإمارات .

كذلك يمكنك الحصول على تخفيضات اخرى حين تقوم بالشراء باستخدام بطاقة بنك البلاد الشهير .

أما عن خطوات التسوق من نون فهي سهلة :

قم بالدخول الى موقع نون او حمل التطبيق .

بعد ذلك قم باختيار الدولة ليتم تحويل العملة الى المحلية .

يمكنك الآن البحث عن المنتجات التي ترغب في شرائها .

قم باضافة المنتجات الى سلة المشتريات بعد ان تقوم بالتأكد من المواصفات و القيمة السعرية و المقاسات .

داخل سلة المشتريات يمكنك اضافة كود خصم نون .

ثم بعد ذلك تحصل على تخفيض و تستمر في عملية الشراء .

قم باضافة العنوان ثم بعد ذلك قم باضافة بيانات الاتصال واختر و وسيلة الدفع .

عروض سيفورا اليوم الوطني

يعتبر من الأوقات التي يفضل فيها القيام بشراء منتجات من متجر سيفورا هي في اليوم الوطني سواء في السعودية او الامارات او الكويت او قطر وذلك لأن هذا اليوم يقدم الكثير من التخفيضات و الخصومات على كل المنتجات في المتجر .

لا تختلف خطوات الشراء عن الخطوات السابقة في متجر نون كل ما عليك القيام به الدخول الى موقع سيفورا المستهدف لدولتك ثم بعد ذلك اضافة المنتجات إلى سلة المشتريات وبعد ذلك اضافة كود خصم سيفورا الذي ستحصل عليه حصريا من موقع بوابة الكوبونات .

موقع سيفورا السعودية

من داخل متجر سيفورا يمكنك اختيار الدولة التي تريد الشحن اليها و التي منها السعودية ثم بعد ذلك تقوم باختيار المدينة و باقي تفاصيل العنوان وقت عملية الشراء من المتجر .

الموقع الرسمي لمنصة سيفورا هو موقع الفرنسي و ذلك لانها ماركة فرنسية شهيرة تقدم لنا العطور النسائية المميزة بالاضافة الى ادوات المكياج و التجميل ومنتجات العناية بالجسم و البشرة و الشعر .

طريقة عمل كود خصم نمشي

في البداية عليك التأكد ان كود خصم نمشي 2022 يعمل بنجاح و هو فعال خاصة في موقع بوابة الكوبونات الموقع الاول في عالم الكوبونات كوبون التخفيض على جميع متاجر التسوق الالكتروني المحلية مثل نون و نمشي و سيفورا و العالمية مثل امازون و علي بابا و علي اكسبريس و غيرهم .

اليك طريقة عمل كود خصم نمشي :

في البداية تقوم بالدخول الى موقع نمشي او تحميل تطبيق نمشي على الهاتف .

بعد ذلك تقوم بإنشاء حساب على المتجر وذلك من خلال تسجيل رقم الهاتف الخاص بك .

ابدأ في البحث عن الازياء التي ترغب في شرائها .

تأكد من الصور و المواصفات و التصميم و كذلك المقاسات.

يوجد في المتجر دليل المقاسات يمكنك الاعتماد عليه في اختيار المقاس الصحيح لك .

قم بإضافة الملابس الى سلة المشتريات .

يمكنك تكرار ان تقوم باضافة المزيد من المنتجات الى سلة المشتريات الاخرى .

بعد ذلك يمكنك الانتقال الى ايقونة السلة في التطبيق أو المتجر .

يمكنك ان تقوم الان باضافة كود خصم نمشي في السلة حتى تتمكن من الحصول على التخفيض .

هذا الكود ستحصل عليه من بوابة الكوبونات الشاملة لكافة المنتجات .

و يمكنك الاستمرار في عملية الشراء من المتجر .

أوضحنا لك كيفية القيام بالتسوق من متجر نون و تجر نمشي و متجر سيفورا مع ضرورة استخدام كوبونات الخصم لكي تتمكن من الحصول على نسبة خصم ممكنة على جميع المنتجات المتوفرة في هذه المتاجر الثلاثة .