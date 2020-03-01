اكاديمية الحضارات العالمية تشكل فريقين للجولف

الغد- بعد اعلان الاتحاد الأردني للجولف وبالتعاون مع شركة هيميتسو عن بدء انطلاق دوري المدارس للجولف وبدء التدريب الفعلي في عدد من المدارس بكوادر تدريبية من الاتحاد الأردني للجولف أعلنت اكاديمية الحضارات العالمية انضمامها الى المشروع الرياضي الفريد من نوعه في الوطن العربي من خلال تشكيل فريقين للجولف لفرعي الاكاديمية في طبربور وطريق المطار وقد بدء التدريب صباح اليوم بمشاركة عدد من الطلاب الذين سينضموا للبرنامج التدريبي الاولي لمدة عشرة أسابيع وقد تفاعل الطلاب مع التمارين وابدوا رغبة كبيرة في الاستمرار في التدريب

من جهته عبر الدكتور عماد عودة الله نائب المدير العام الى ان المدرسة تؤمن بأهمية النشاط الرياضي للطلاب والذي يساعد على تطوير القدرات البدنية والذهنية للطلاب خاصة ان رياضة الجولف من الرياضات التي تحتاج الى تركيز عالي وتوافق عضلي عصبي إضافة الى المرونة والرشاقة وكلها عناصر لياقة بدنية تنمي قدرات الطلاب وان إدارة المدرسة مهتمة ببناء فريق من طلابها يستطيع المشاركة في الدوري الأول من نوعه والمنافسة على اللقب مشيدا بجهود اسرة الاتحاد الأردني للجولف وشركة هيمتسو في سعيهم لنشر هذه الرياضة النبيلة بين الفئات العمرية الصغيرة والتي ستكون خير رافد للمنتخبات الوطنية

فيما اعرب نائب الاتحاد الأردني للجولف ناصر الشوملي الى ان اسرة الاتحاد تسعى الى ان يكون لدى جميع المدارس فرق خاصة برياضة الجولف وان أبواب الاتحاد مفتوحة لاستقبال وتدريب جميع أطياف المجتمع الأردني وتقديم كل المساعدة الفنية لهم لزيادة انتشار اللعبة بما يخدم مصلحة رياضة الجولف مؤكدا ان عدد من المدارس بدأت في تشكيل فريق خاص للمدرسة مقدما شكره الى اللجنة الأولمبية الأردنية لدعمها الكبير لهذا المشروع

وكان الاتحاد الدولي للجولف (R&A) قد قدم المعدات التدريبة اللازمة لهذا المشروع بشكل مجاني وذلك ايمانا منه بفكرة اسرة الاتحاد الأردني للجولف في نشر وتطوير اللعبة على نطاق واسع