اكاديمية حكام المستقبل لكرة القدم تواصل أعمالها الجمعة

عمان – الغد – تواصل أكاديمية الحكام، التابعة لاتحاد كرة القدم، أعمالها من خلال المرحلة الثانية من ورشة العمل، التي تقام في مبنى ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب، يومي الجمعة والسبت المقبلين 21 و22 شباط (فبراير).

ويتضمن برنامج الورشة التي ستنطلق عند التاسعة صباحاً، باشراف المحاضرين ناصر دوريش، اسماعيل الحافي وعوني حسونة، محاضرات عن واجبات الحكام، قبل واثناء وبعد المباراة، بالاضافة لمراجعة قوانين اللعبة، وشرح للحالات والمواقف التحكيمية من خلال عرض لقطات فيديو عن ابرز الحالات محلياً ودولياً، وذلك من اجل تعزيز الايجابيات وتلافي السلبيات خلال مباريات بطولات الاتحاد كافة مستقبلاً.

ويشارك بالورشة 25 حكماً وحكمة: زيد الشاعر، احمد السويركي، محمد البريجي، محمد راضي، يوسف الحبازي، محمود الصبيح، طارق الشحيمات، ابراهيم عبيدات، اسامة المومني، ابراهيم منصور، احمد الخوالدة، عمر ضرار، راجب الحربي، ممدوح الهويدي، مروان اسماعيل، عبيدة القطاونة، احمد العليمات، مؤمن النعيمي، عاهد الزبون، مجد كافيه، دانا الشعر، بيان البيكرات، امل صباح، رزان زهدي.

وكان اتحاد الكرة حرص على إقامة الاكاديمية، بهدف الأهتمام بالحكام الواعدين، والعمل على رفع إمكانياتهم وصقل مواهبهم، مما يسهم إعداد جيل جديد من الحكام الواعدين القادرين على إدارة أهم المباريات على الصعيد المحلي والقاري والدولي.