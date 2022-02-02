اكاديميتان من اليرموك تحصلان على جائزة فينوس الدولية للمرأة المتميزة

منحت منظمة فينوس العالمية، التي تعنى بدعم المرأة عالمياً في المجال الأكاديمي والبحث العلمي، كل من الدكتورة بتول محسين من قسم اللغات الحديثة في كلية الآداب، والدكتورة مريم أبو عليم من قسم علوم الرياضة في كلية التربية الرياضية بجامعة اليرموك، جائزة فينوس الدولية للمرأة المتميزة في العلوم الإنسانية والاجتماعية كل في مجالها لعام 2022 ، بناء على تقرير لجنة الخبراء واللجنة العليا للجائزة.

وتمنح هذه الجائزة للمتميزات في القطاع الأكاديمي حسب خمس فئات: فئة الأكاديميات الشابات (أقل من 35 سنة)، وفئة الأكاديميات المتميزات (أقل من 45 سنة)، وفئة الأكاديميات المتمكنات (أقل من 55 سنة)، وفئة إنجاز العمر للأكاديميات (أكبر من 55 سنة).

كما ويشمل الترشح لهذه الجائزة عدة شروط منها أن تكون المرشحة حاصلة على شهادة أكاديمية عليا، ولديها ابحاثا علمية منشورة في مجلات محكمة و معتمدة دوليا، ولديها سجل استثنائي من الإسهام في تخصصها الاكاديمي وخدمة المجتمع.

وسبق لمحيسن وأن حصلت على وسام الفارس الفرنسي في المجال الأكاديمي، كما ولها العديد من الأبحاث في مجال اللغة الفرنسية ونشر الثقافة، كما و شاركت في العديد من المؤتمرات العالمية، فيما سبق لأبوعليم أيضا وأن حصلت على العديد من الجوائز العالمية والعربية في مجالها الاكاديمي، كما وحصلت على العديد من شهادات التقدير والشكر فيما يخص العمل الاكاديمي والأعمال التطوعية محليا ودوليا، كما ولها العديد من الأبحاث في مجال علم الحركة والمرأة.

يذكر أنه سيتم تسليم هذه الجائزة خلال اللقاء السنوي للمرأة AWM 2022 ، والذي تعقده منظمة فينوس سنويا.