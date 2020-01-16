اكاديميون عرب يناقشون اليات زيادة الانتاج العلمي للجامعات العربية

عمان – الغد – ناقش رؤساء المؤسسات التابعة لاتحاد الجامعات العربية اليات تحفيز الاكاديميين العرب على انتاج المزيد من الابحاث العلمية التطبيقية لمعالجة المشاكل التي تواجه المجتمعات العربية.

جاء ذلك خلال عقد اتحاد الجامعات العربية للاجتماع السادس عشر للمؤسسات التابعه له اليوم الخميس في جامعة عمان الأهلية.

وبحث المشاركون في الاجتماع البرامج التي ينوي الاتحاد تنفيذها في مجالات النشر والبحث العلمي والجودة والحوكمة وتنشيط التبادل الطلابي واعضاء هيئة التدريس بين الجامعات العربية .

وعرض المشاركون التقارير الإدارية والمالية السنوية والانشطه التي عقدتها هذه المؤسسات والخطط التي تنوي تنفيذها بما ينسجم مع الأهداف والتطلعات التي تحقق غاياتها .

واقترحوا زيادة عدد الكليات المشتركة في الجمعيات والمجالس والمراكز وتنظيم المؤتمرات المتخصصة وورشات التدريب وتنشيط الزيارات والتعاون المتبادل لتحقيق الفائدة العلمية والفنية والتقنية والمهنية بين المؤسسات .

وقدم امين عام اتحاد الجامعات العربية الدكتور عمرو سلامه خلال الاجتماع شرحا موجزا عن الأنشطة والفعاليات التي ينوي الاتحاد تنفيذها والتي تنسجم مع الخطة الاستراتيجية التي اقرها اخيرا الهادفة الى زيادة القدرة التنافسية للجامعات العربية .

واشار الدكتور عمرو خلال الاجتماع الذي حضره الامين المساعد الدكتور عبد الرحيم الحنيطي الى الدور الهام الذي تلعبه المؤسسات التابعه للاتحاد من المجالس والمراكز والجمعيات العلمية لبلورة الخطه الاستراتيجية والبرامج التي ينوي الاتحاد تنفيذها لتطوير اداء الجامعات العربية في مجال البحث العلمي والتدريس وخدمة المجتمع .

واكد ان المؤسسات التابع للاتحاد يقع على عاتقها العديد من المسؤوليات المُناطه بها والتي تشكل رافدا رئيسيا لعمل الاتحاد وخدمة المجتمع المحلي والجامعي .

بدوره قال رئيس جامعة عمان الاهلية الدكتور ساري حمدان ان اتحاد الجامعات العربية يشهد تطوراً ملموسا ونوعياً في العديد من المجالات العلمية اذ اصبح لدينا مشاركة مستمرة في معظم الأنشطة والفعاليات التي يعقدها الاتحاد لقناعتنا بان هذه المؤسسة العربية الرائدة لها من الأهمية والتاريخ ما يستحق المتابعة والاستفادة من خبراتها في تطوير الجامعات العربية.

من جانبه عرض الامين العام المساعد لاتحاد الجامعات العربية الدكتور خميسي حميدي الذي يتولى الإشراف والمتابعة على انشطة وبرامج هذه المؤسسات التحديات والمعوقات التي تواجه المؤسسات المنبثقة عن الاتحاد .

واشار الى ضرورة اعتماد هذه المؤسسات على ذاتها في تحصيل الاشتراكات وزيادة الدخل الذاتي من خلال التفاعل مع القطاعات الاخرى وعُقد الانشطه العلمية التي تعود بالنفع عليها وتشكل دخلاً مادياً يسهم في دفع هذه المؤسسات نحو الإنجاز والعمل .