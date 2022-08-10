اكتئاب ماقبل الدورة الشهرية: أعراض وعلاج

تمر الفتيات والنساء في مرحلة ما قبل الدورة الشهرية بتغييرات جسمانية وهرمونية ونفسية تختلف من حالة لأخرى، وهي تصنف ما بين البسيطة والحادة.

وتظهر أعراض اكتئاب ما قبل الدورة الشهرية قبل 7-10 أيام من موعد الحيض، وقد تستمر إلى الأيام القليلة الأولى خلاله.

وتعرف هذه الحالة بـ”متلازمة ما قبل الدورة الشهرية” PMS والتي تضم مجموعة متنوعة من العلامات والأعراض بما فيها: التقلبات المزاجية، وألم عند لمس الثديين، واشتهاء الطعام، والإرهاق، والهياج، والاكتئاب.

ومن أبرز علامات متلازمة ما قبل الدورة الشهرية التقلبات المزاجية والاكتئاب.

يعد الاكتئاب أحد الأعراض السابقة للحيض والذي يؤثر على الحياة اليومية للمرأة ونفسيتها.

ويعد الاكتئاب واحدا من الأعراض الرئيسية التي تسبق الحيض، والذي لا تزال أسبابه غير معروفة حتى الآن، إلا أن بعض الأسباب المحتملة تضم؛ رد فعل غير طبيعي للتغيرات والتقلبات الهرمونية الأنثوية المتعلقة بالدورة الشهرية.

ورد الفعل هذا بسبب انخفاض مستوى السيروتونين أحد النواقل العصبية المسؤولة عن التحكم بالمزاج والانتباه والنوم والألم.

أعراض اكتئاب متلازمة ما قبل الدورة الشهرية

• . فقدان الشغف بأداء الأعمال والنشاطات اليومية والتواصل مع الآخرين

• . التعب والخمول وانخفاض الطاقة

• . الشعور بالحزن وفقدان الأمل

• . الرغبة الشديدة في تناول الطعام

• . تقلب المزاج وتكرار نوبات البكاء

• . نوبات الهلع

• . الارتباك والغضب

• . اضطراب النوم

علاج اكتئاب متلازمة ما قبل الدورة الشهرية

يعتمد العلاج على طبيعة وحدة الاكتئاب السابق للدورة الشهرية، ويمكن استخدام عدة طرق منها:

• العلاجات الدوائية

يعمل مسكن ألم الدورة الشهرية على تسكين الألم المرافق للدورة الشهرية

• الأعشاب والعلاج الطبيعي

هناك العديد من المشروبات المفيدة أثناء الدورة الشهرية، منها مشروبات باردة وساخنة مثل:الباونج، اليانسون، الميرامية، الكوكتيل الأخضر، الماء.

ما هو الأكل المناسب خلال الدورة الشهرية؟

تساعد بعض الأطعمة على تخفيف أعراض الدورة الشهرية والحفاظ على الصحة بشكل عام، في حين أن قد تسبب أطعمة أخرى بزيادة أعراضها ، لذلك يجب اختيار الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، مثل: البروتين، والألياف، والحديد.

الأطعمة الغنية بالحديد

الدواجن: حيث أن الدجاج يحتوي على الحديد والبروتين ويعد من الأكل المناسب أثناء الدورة الشهرية.

الأسماك: تعد الأسماك غنية بالحديد والبروتين والأحماض التي تساعد على التخفيف من آلام الدورة الشهرية.

الحبوب المدعمة: كالفول، والعدس، والبقوليات الأخرى، تعد من الأطعمة الغنية جداً بالحديد والتي تعمل على رفع مستويات الحديد في الدم.

الأطعمة الغنية بفيتامين ج

الفواكه الحمضية، الأناناس، الفراولة، الفلفل الأخضر والبروكلي.

الأطعمة الغنية بالألياف

بذور الكتان، الشوفان، الحبوب الكاملة والأفوكادو.

الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم

الخضروات الداكنة، المكسرات، سمك السلمون والموز.

أطعمة ينصح بتجنبها..

الطعام المملح، السكر، الطعام الحار، واللحوم الحمراء والأطعمة الدهنية.

نصائح أثناء الدورة الشهرية:

شرب الكثير من الماء لعدم احتوائه على سعرات حرارية وتجنب المشروبات التي تحتوي على السكر لتجنب الجفاف الذي قد يحصل أثناء الدورة الشهرية.

– التقليل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل: الشاي، والقهوة والتي قد تؤثر على امتصاص الحديد وقد تعمل أيضاً على تضييق الأوعية الدموية، وقد تسبب في بعض الأحيان الإسهال والصداع.

استخدام وسادة التدفئة لتخفيف الألم، حيث يفيد استخدام وسادة التدفئة أو قارورة ماء ساخنة على البطن أو الظهر في تخفيف الألم استخدمي وسادة التدفئة.