اكتشاف المواهب الكروية.. ما بين “التقسيمة” والأسس الصحيحة

مصطفى بالو

عمان- يواصل عدد من أندية كرة القدم المحلية هذه الأيام، إجراء اختبارات بهدف اكتشاف المواهب، تمهيدا لضمها لفرق الفئات العمرية بالنادي.

دعوات الأندية عبر منصات التواصل الاجتماعي، لمن يرغب في اختبار نفسه وقدراته، دفعت “الغد” للتساؤل حول آلية إجراء الاختبارات وعما إذا كانت كافية للكشف عن المواهب الكروية في مختلف مراكز اللعب، وخرجت بإجابات عديدة عبر السطور الآتية.

الشملتي: التنقيب والاختبارات

يرى المدرب في مدرسة نادي الوحدات الكروية نضال الشملتي، أن الاختبارات وحدها لا تكفي، وأن الدعوات الموجهة إلى المواهب الراغبة بخوض الاختبارات تحتاج إلى أمور أخرى حتى تكتمل عملية الاكتشاف ويستطيع اللاعب الناشئ التعبير عن نفسه بشكل أفضل.

وقال الشملتي: “نعمل في الوحدات كفريق عمل، بقيادة المدير الفني مصطفى المحسيري، والمدربين الشملتي وعوض راغب إلى جانب عدد من المدربين، ونوزع الأدوار علينا لمراقبة الموهبة بدنيا وتكتيكيا، نركز على الجانب البدني وقدرة اللاعب على أداء الدور الدفاعي أو الهجومي والتمرير والاستلام والركض بالكرة، ونعيد الاختبار للاعب في أكثر من تدريب، ونراعي الجوانب المحيطة والحالة النفسية، ورهبة الموهبة في تجربتها الأولى”.

وتابع: “نقف عند تلك التفاصيل بشكل مركز، ويسجل كل مدرب ملاحظاته وتقييمه، ونجمع تلك التقييمات والملاحظات ونختار الأفضل تبعا لآراء المدربين مجتمعين، فمثلا وجهنا الدعوة لاختبار المواهب من مواليد 2007-2010، ونعرف أعداد المواهب التي تبحث عن فرصة اللعب لفريق الفئات العمرية، ما يجعلنا نوزع المهام التي نركز فيها للاختيار الأمثل، نختار 5 لاعبين من 2007، نشركهم مرة ثانية في اختبار 2008، وما نختاره من 2009 نشركه أيضا في اختبار 2010، ونجمع تلك المواهب التي نختارها ونمزجها في التدريبات وفق الأسس المذكورة، ونقف كفريق فني لاختيار أفضل المواهب وتوزيعها حسب فئات اللعب، ثم ننطلق في صقل وتطوير الموهبة، ونعمل بشكل علمي وعملي يراعي كل الظروف، ويحاكي إمكانات اللاعب وفق محطات وعلامات تقييمية لكل موهبة”.

وزاد الشملتي: “لا نتوقف عند الدعوة الموجهة عبر منصات النادي الإعلامية، وإنما نتنقل من مكان إلى آخر لاكتشاف المواهب، فنحضر بطولات المدارس والأكاديميات، ونضع تلك المواهب بحسب تميزها الدفاعي والهجومي تحت عدسة الرصد، ونوجه لها الدعوة لخوض تجربة التدريب في فئات الوحدات، ونواصل عملية تقييمها بهدف الاختيار الأمثل”.

أبوفروة: آلية الاختبار ترجح

من جانبه، أكد المدير الفني لفرق الفئات العمرية في نادي الفيصلي هشام أبو فروة، أن آلية الاختبار هي المرجع لاختيار الموهبة الأفضل، وقال: “هناك من يعتمد الطريقة التقليدية عبر ما يطلق عليه التقسيمة، التي لا توفر الموضوعية والشفافية والدقة في الاختبار، فقد تكون الموهبة مميزة، إلا أنها قد لا تحصل على فرصة كافية للعب للكشف عن مهاراتها، فربما لن تصلها الكرة، أو قد تسيطر عليها الرهبة والخوف، وقد يؤدي هذا الأسلوب إلى فقدان مواهب مميزة”.

وأردف: “نحن في الفيصلي طبقنا أسلوب الاختبار في 4 محطات، وكل محطة فيها مدربون متابعون وفق علامات تقييمية، ولدينا نموذج يهتم بالجوانب البدنية والمهارية والدفاعية والهجومية، إلى جانب التعاون مع زملائه بالكرة، والاستحواذ على الكرة، الجري بالكرة، والتركيز الذهني والحالة النفسية وإمكانياته الخاصة لاسيما القيادية، ويتعامل المدربون مع أرقام نوزعها على المواهب لتأكيد عنصر الموضوعية، وهو ما طبقناه في اختبارات المواهب المقامة حاليا للأعمار من 2004-2012”.

الأنجادي: الفرصة الحقيقية

على صعيد متصل، بين المدرب العام لفرق الفئات العمرية في نادي كفرسوم عبدالله الأنجادي، أن اختبارات الكشف عن المواهب يجب أن تتمتع بالموضوعية من خلال منح الموهبة الفرصة الحقيقية، لتقديم نفسها بإمكانياتها التي تحتاج إلى الصقل والتطوير.

وقال الأنجادي: “انطلقنا في الجهاز الفني بقيادة المدير الفني يوسف عبيدات نحو مختلف المناطق المجاورة، وحضرنا الكثير من منافسات المدارس، وكنا نراقب الموهبة تبعا لعدد من المعايير، ومنها الجانب البدني، الجانب المهاري والمقومات الدفاعية والهجومية وصناعة الألعاب، ونوزع المواهب المميزة ونخضعها إلى اختبارات متتالية من باب تكافؤ الفرص، ومن ثم نبدأ عملية التقييم لاختيار الأمثل من دون مجاملة أو محاباة”.

وأضاف: “قطفنا ثمار جهدنا وموضوعيتنا، وتأهلت فرق الفئات العمرية إلى منافسات النخبة للأندية المحترفة، وحصلنا على المركز الثاني على مستوى أندية المملكة في إحدى الفئات، واصطادت أعين المدربين أكثر من موهبة لمنتخبات الناشئين، لذا أجد أن الاختبارات وحدها لا تكفي، والأهم في الاختبار الصبر ومنح الموهبة الفرصة الحقيقية وفق أسس علمية بعيدا عن المجاملة”.

يعتقد الأنجادي أن الأجواء محبطة إلى حد ما، في ظل اعتماد الأندية على اللاعب الجاهز أكثر من نتاج فرق الفئات العمرية، فضلا عن العقلية التي تدير المنطقة والنادي وصراع بين المواهب الوافدة والمقيمة، في ظل تميز الوافدة عن غيرها.