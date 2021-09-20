اكتشاف مذهل في ألمانيا يُحير العلماء

برلين– في مدينة لوبيك شمالي ألمانيا، تثير كعكة اكتشفت أخيراً حيرة علماء الأثار في ألمانيا حيث قد تم العثور سابقاً على كعكة عمرها 79 عاماً في أبريل (نيسان) الماضي خلال أعمال التنقيب في البلدة القديمة في لوبيك، ولم تصمد الكعكة طوال هذه الفترة الزمنية فحسب، بل أيضاً أمام قصف المدينة في عام 1942 وما تلاه من حريق دون أن تتضرر إلى حد كبير.

وقال رئيس قسم الآثار في لوبيك مانفريد شنايدر، إنه يجرى حالياً تنظيف الكعكة من الأوساخ والسخام بواسطة خبير ترميم، وبعد ذلك سيجري حفظ القطعة المخبوزة.

ويعتبر الاكتشاف ذا قيمة نادرة ، حيث لا توجد حتى الآن اكتشافات مماثلة في كل من هامبورج ودرسدن، اللتين دمرتهما قنابل خلال الحرب العالمية الثانية، وفقاً للخبراء.الشرق الأوسط