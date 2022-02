اكتشاف مرعب لأطفال محنطين كقرابين لمرافقة ميت إلى “العالم الموازي”

عثر علماء الآثار على 6 مومياوات أطفال تعود إلى عصر ما قبل الإنكا في مقبرة في كاجاماركويلا في بيرو. تمت التضحية بهم على ما يبدو لمرافقة رجل نبيل إلى الحياة الآخرة.

وتشير التقارير الإخبارية بشأن هذا الاكتشاف “المرعب”، إلى أن الهياكل العظمية المحنطة للأطفال وقع لفها بقطع قماش ودُفنت في القبر إلى جانب أحد النبلاء، والذي ربما كان شخصية سياسية هامة.

ويرجح أن هذا النبيل كان يبلغ من العمر 20 عاما تقريبا عند موته.

ووقع اكتشاف المقبرة على بعد نحو 24 كيلومترا (15 ميلا) شرق ليما في موقع يسمى كاجاماركويلا، والتي يبلغ طولها بنحو ثلاثة أمتار (9.8 قدم) وعمقها 1.4 متر.

