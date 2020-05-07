حياتناصحة وأسرة

اكتشاف 198 تغيرا جديدا لفيروس كورونا المستجد

منذ 3 ساعات
جينوم فيروس كورونا
جينوم فيروس كورونا

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

عمَان-الغد-اكتشف علماء كلية لندن الجامعية 198 تغيرا بسيطا في جينوم فيروس كورونا المستجد، بعد تحليل بيانات أكثر من 7.5 ألف مريض.

وتفيد مجلة Infection, Genetics and Evolution، بأن الباحثين اكتشفوا هذه التغيرات البسيطة في جينوم SARS-CoV-2. وقد توصل الباحثون إلى استنتاج يفيد، بأن التغيرات المكتشفة التي يطلق عليها التغيرات المتكررة ، يمكن أن تشير إلى تكيف الفيروس لمضيف جديد-الإنسان.. ويشير الباحثون، إلى أن هذه البيانات تظهر أن الأوبئة المحلية حصلت بسبب عدد كبير من الفيروسات المستقلة.

ووفقا للخبراء البريطانيين، بدأت جائحة COVID-19 في الفترة بين 6 أكتوبر و11 ديسمبر عام 2019 ، وليس في 11 مارس 2020 عندما بدأ تسجيل المرض الجديد في مختلف بلدان العالم، وفي هذا اليوم أعلنت منظمة الصحة العالمية عن انتشار الجائحة.

وقد توصل الباحثون إلى هذه الاستنتاجات بعد دراستهم لبيانات 7666 عينة من جينوم الفيروس.

الوسوم

مقالات ذات صلة

لقاح ضد كورونا

الدفعة الأولى من لقاح فيروس كورونا الأمريكي في تموز المقبل

منذ ساعتين
عرف العلماء منذ فترة طويلة أن أدمغتنا تحتاج إلى النوم لمراجعة أحداث اليوم ونقلها إلى خزان ذكريات طويلة المدى. وغالبا ما يُطلب من الطلاب أن يدرسوا قبل النوم مباشرة لزيادة استرجاعهم للمواد للاختبار في اليوم التالي.

لأول مرة .. العلماء يحددون آلية تسجيل الدماغ للذكريات أثناء النوم

منذ 3 ساعات
يرصد العلماء التغيرات التي تطرأ على "نتوءات" الفيروس

فيروس كورونا: كيف حيرت الطفرات العلماء؟

منذ 4 ساعات
أصبح التصافح بالأيدي سمة سائدة في المناسبات الاجتماعية والتجارية

فيروس كورونا: هل تنتهي عادة المصافحة باليد إلى الأبد بسبب الوباء؟

منذ 4 ساعات
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock