العرب والعالمعربي

اكتشاف 8 مقابر ترجع للعصر الروماني في مصر

منذ ساعة واحدة

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القاهرة– أعلن المجلس الأعلى للآثار المصرية عن اكتشاف البعثة الأثرية المصرية الإسبانية مقبرة فريدة ترجع العصر الروماني بمحافظة المنيا.
وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر الدكتور مصطفى وزيري، إن هذه المقبرة الفريدة في نوعها، تتكون من حجرة واحدة مبنية من الحجر الجيري المصقول، ومدخلها من جهة الشمال، وجدرانها فيها انحناء من أعلى عند بداية السقف ما يجعله مستوياً وليس مقببا كما هو متعارف عليه في بقية المقابر المكتشفة سابقا في المنطقة.
وأوضح رئيس البعثة الدكتور استر بونس، أن الحفائر كشفت عن 8 مقابر ترجع إلى العصر الروماني ذات سقف مقبب وغير منقوشة، جرى العثور بداخلها على العديد من شواهد القبور التي ترجع للعصر الروماني، والعملات البرونزية والصلبان الصغيرة والأختام الطينية.
بترا

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