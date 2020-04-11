اكتشف دبي عن بعد: جولة لأبرز معالم دبي من المنزل

دبي- مع بقائنا جميعا داخل منازلنا في هذا الأوقات وتطبيق التباعد الاجتماعي، فمن الممكن أن ننطلق في رحلة افتراضية في أرجاء دبي، والانتقال من متحف دبي، الذي يقع في أقدم مبنى في المدينة، إلى حي الفهيدي التاريخي، والتوجه إلى متحف نايف ومعرض الخط الثالث في القوز.

ويعتبر متحف دبي، الذي يستضيفه أحد أقدم الأبنية في المدينة، وجهة أولى للراغبين بالتعرف على المعالم التاريخية في المدينة، وما كانت عليه الحياة في دبي والإمارات قبل الفترة المعاصرة واكتشاف النفط. كما يقدم المتحف نظرة شاملة لمسيرة النهضة في دبي التي جعلت منها وجهة عالمية نابضة بالحياة.

والتعرف على طريقة حياة الآباء والأجداد في جولة افتراضية تجوب أزقة وساحات حي الفهيدي التاريخي، حيث يمكن للزوار الاطلاع على تاريخ المدينة العريق وتراثها الغني. تنتقل الجولة الافتراضية بالزوار عبر الزمن في حي الفهيدي، الذي ما يزال يحتفظ بالروح الثقافية للمدينة بما يتضمنه من أنشطة تراثية وتجارب ثقافية غنية تشمل الفنون التراثية والتجمعات الثقافية والمتاحف المتخصصة.

ويشغل متحف نايف جزءا من قلعة نايف المبنية من الطين في العام 1939، وكانت القلعة مقرا لقيادة الشرطة في دبي، وأول مركز شرطة في دبي. يضم المتحف صالتي عرض تقدمان معلومات غنية عن تطور النظام العدلي والشرطي في دبي ورحلته منذ بدايته نحو المرحلة المعاصرة.

يوفر معرض الخط الثالث في منطقة القوز بدبي منصة تمثل الفن المعاصر في الشرق الأوسط وتعمل على دعمه محليا وإقليميا وعالميا. ويتيح المعرض لمحبي الفنون إشباع نهمهم عن طريق جولات افتراضية في أرجائه، ويمكن للزوار الافتراضيين التسجيل عن طريق موقع Art Basel لزيارات صالات العرض الرقمية.