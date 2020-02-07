اكتمال أضلاع المربع الذهبي لبطولة الجامعات لخماسي كرة القدم

عمان-الغد- حقق فريق الجامعة الأردنية فوزا مستحقاً على حساب جامعة البترا في الدور ربع النهائي لبطولة الجامعات الأردنية لخماسي كرة القدم بنتيجة (6-0) في المباراة التي أقيمت على ملاعب المدارس العلمية النموذجية في مدينة العقبة اليوم الجمعة.

وعلى ذات الملعب، تغلبت جامعة البلقاء التطبيقية على اليرموك بنتيجة (2-1)، أما ملاعب شركة تطوير العقبة فقد شهدت مباريات ماراثونية امتدت الى الأشواط الإضافية، بعدما تغلبت جامعة الزرقاء على العلوم والتكنولوجيا (2-1)، في ما فازت الجامعة الهاشمية على العلوم التطبيقية (4-3).

وبهذه النتائج، تأهلت فرق الأردنية والبلقاء والهاشمية والزرقاء إلى الدور نصف النهائي من البطولة، حيث سيتواجه في هذا الدور الهاشمية مع الأردنية وفي المباراة الثانية تلتقي البلقاء التطبيقية مع الزرقاء، وتقام المباريات صباح يوم غد السبت على ملاعب شركة تطوير العقبة، فيما تقام المباراة النهائية على الملعب ذاته عند الساعة الثالثة عصراً.