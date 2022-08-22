اكتمال أضلاع ثمن نهائي كأس الأردن

عمان- الغد- اكتملت اليوم الاثنين أضلاع الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأردن لكرة القدم لموسم 2022، بعد إقامة آخر مواجهة لحساب الدور 32 من البطولة.

وكان عمان اف سي آخر الفرق وصولا للدور الثاني من البطولة، بعد فوزه على نظيره الجليل برباعية نظيفة، في اللقاء الذي أقيم على ستاد الأمير هاشم في مدينة الرمثا.

وسجل رباعية عمان اف سي كل من مهند العزة (هدفين)، وهدف لشريف النوايشة وآخر عبر محمد أبو طه.

وتحددت مواجهات ثمن النهائي من البطولة، وذلك من خلال 8 مباريات على النحو الآتي:

شباب الأردن × الجزيرة

السلط × الرمثا

الوحدات × السرحان

سحاب × الفيصلي

البقعة × عمان اف سي

الصريح × مغير السرحان

شباب العقبة × اتحاد الرمثا

الحسين × العربي