اكتمال التجهيزات لاستضافة البطولات العربية لرفع الأثقال

عمان – الغد – يستضيف اتحاد لرفع الأثقال بدءًا من يوم الجمعة منافسات البطولات العربية لرفع الأثقال والتي تستمر حتى يوم 16 الشهر الحالي.

وأكمل اتحاد رفع الأثقال كافة التجهيزات الفنية واللوجستية لإستضافة البطولة والتي ستشهد مشاركة منتخبات 15 دولة هي ، الكويت والسودان وليبيا وجزر القمر والمغرب واليمن والسعودية وعُمان والبحرين والإمارات وسورية والعراق ولبنان وفلسطين إلى جانب الأردن.

وتشهد البطولة ست منافسات مقسمة على الذكور والإناث وهي الشباب تحت 17 عاماً والناشئين تحت 20 عاماً وكبار حيث ستقام المنافسات في قاعة اللجنة البارالمبية الأردنية.

وبالتزامن مع البطولة سيقام اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي لرفع الأثقال والذي سيقام مساء الخميس على أن يقام افتتاح البطولة عند الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة.

وكانت منتخباتنا الوطنية للناشئين والشباب والرجال قد كثفت من تحضيراتها استعداداً للبطولة من خلال معسكر تدريبي أقيم في مصر واستمر لمدة 10 أيام.

فيما تواصل منتخباتنا الوطنية للإناث تحضيراتها بمعسكر داخلي يستضيفه نادي يرموك البقعة.