اكتمال الفريق الإداري لفندق وريزيدنس الريتز- كارلتون في عمّان

مع حلول العام الجديد 2022، بدأت إدارة فندق وريزدنس الريتز – كارلتون عمّان عدها التنازلي للافتتاح المنتظر، بعد وضع اللمسات الأخيرة استعداداً لافتتاح المشروع رسمياً وفي شهر أيار الذي سيشهد الانطلاقة الفعلية لعلامة الريتز – كارلتون، وبالتزامن مع اكتمال الفريق الإداري الأساسي المؤلف من نخبة من الطاقات البشرية المتخصصة التي تعمل تحت قيادة المدير العام للمشروع، طارق درباس.

ويتولى درباس مهمة البناء على إرث رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة الإقبال للتطوير العقاري (الشركة المطورة والمشغلة للمشروع في المملكة)، الراحل توفيق شاكر فاخوري، وتنفيذ رؤيته الطامحة لترك بصمة في قطاع العقارات الفاخرة والأبراج في عمّان عبر إدخال علامة الريتز – كارلتون العالمية المترفة للمملكة.

وفي تعليق له على هذا الشأن، قال درباس الذي يعد مكسباً للقطاع والذي سيلعب دوراً نوعياً في تعزيز مساهمة المشروع في الارتقاء المتواصل بمكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية فاخرة: “يتوق فندق الريتز – كارلتون للبدء باستقبال الضيوف وإمتاعهم مع الإقامة الراقية وحسن الضيافة الفاخرة؛ حيث سيحظون بتجارب استثنائية ولحظات لا تنسى، خاصة مع المزيج المتناغم من الإرث الثقافي العريق وجمال الطبيعة الأردنية، والذي تم استحضاره في كل ما يتم تقديمه. وتحقيقاً لهذه الغاية، شكلنا الفريق الإداري بعناية ليضم نخبة من ذوي الخبرة والكفاءة العالية من المتخصصين في الإدارة الفندقية.”

غالبية أعضاء الفريق الإداري لمشروع فندق وريزدنس الريتز – كارلتون عمّان من يسار الصورة الي اليمين: حائزم البداوي، وأنطوان حبيقة، وبهية سلك، والمدير العام طارق درباس، والشيف يورجن سوديمان، وعبدالعزيز سلهب، ومجد حداد، بالإضافة إلى إيمانيول نيلو و راجفي دامور.

المدير العام، طارق درباس

بفضل امتلاكه لمسيرة مهنية حافلة وخبرة كبيرة اكتسبها على مدار ما يزيد على 27 عاماً أمضاها في إدارة الفنادق الفاخرة، وتمتعه بفلسفة خاصة به تقوم على الاهتمام بجميع وأدق التفاصيل وتحقيق الكمالية فيها، فضلاً عن الالتزام الشديد بخلق وتقديم تجربة مميزة وفريدة من نوعها لجميع النزلاء والمقيمين، يقود درباس دفة العمل في المشروع.

وكان درباس وقبل انضمامه لفريق عمل المشروع عضواً ضمن فريق عمل شركة ماريوت الدولية، وذلك منذ أكثر من عقد، حقق خلاله عدة نجاحات تمثل أبرزها في الإشراف على إطلاق فندق ذا سانت ريجيس الدوحة، شاغلاً إثر ذلك منصب المدير العام للفندق على مستوى المنطقة. وسابقاً لتقلده مهام منصبه الحالي، شغل درباس منصب المدير العام لفندق الريتز – كارلتون في مركز دبي المالي العالمي، فيما نجح مسبقاً في تأدية دور مميز في قيادة تطوير وإدارة العديد من الفنادق المرموقة الشهيرة والحائزة على الجوائز بما فيها برج العرب في دبي، وفندق فورسيزونز عمّان، فضلاً عن فندق فورسيزونز الرياض.

مديرة ريزدنس الريتز – كارلتون في عمّان، بهية سلك

تتمتع بهية سلك بخبرة مهنية واسعة وقدرة كبيرة على الارتقاء بمستوى تجربة المقيمين والضيوف وتحقيق أعلى مستويات الرضا لديهم، الأمر الذي جاء كحصيلة لعملها في العديد من الفنادق، ما أثمر عن قيامها بدور رئيس في الافتتاح الناجح لفندق ومنتجع وريزدنس سيزر بالاس في إطار شغلها لمنصب مدير عام الفندق في دبي قبل قدومها لعمّان لتكون جزءاً من فريق عمل المشروع.

وكانت سلك قد انطلقت في مسيرتها الممتدة لنحو 30 عاماً في مجال الضيافة عند انضمامها لسلسلة فنادق سويس أوتيل التي شغلت فيها منصب مديرة التدبير المنزلي للعديد من الفنادق التابعة للسلسلة بما فيها فندق ووترجيت في واشنطن العاصمة. ولعل أبرز ما يميز سلك، سجلها المشهود لها خلاله بروح الجماعة الاستثنائية والتي برزت لدى عملها مع درباس مسبقاً عندما تضافرت جهودهما في العام 2002 لافتتاح فندق فورسيزونز عمّان والذي حققا عبره نجاحاً باهراً. وقد شغلت سلك سابقاً العديد من المناصب الإدارية الهامة في فنادق ومنتجعات جميرا، كما تولت منصب المدير العام لكل من فندق هاوس كوليكشن إسطنبول، وفندق ويلبورن لوكشري في محافظة قوجه إيلي في تركيا.

يورجن سوديمان، الشيف التنفيذي

وبما أن تجربة الطعام تعتبر جزءاً لا يتجزأ من الإقامة الاستثنائية في المشروع، فقد حرصت إدارته على استقطاب أمهر وأفضل الطهاة حول العالم، متمكنة من ضم الشيف ألماني الأصل يورجن سوديمان لفريق العمل وتعيينه بمنصب الشيف التنفيذي، وهو المعروف بخبرته التي تزيد على 20 عاماً في مجال قوائم الطعام الفاخر والراقي، والمميز بفلسفة خاصة في الطهي تقوم على مزج عنصري الموسمية والاستدامة لخلق تجارب وذكريات لا تُنسى. هذا ولا يعد انضمام سوديمان لفريق عمل فندق وريزدنس الريتز – كارلتون في عمّان بداية رحلته مع علامة الريتز – كارلتون؛ حيث كان جزءاً من عائلتها فيما سبق؛ إذ تقلد قبل ذلك منصب الشيف التنفيذي الذي رُقّي إليه في فندق الريتز – كارلتون في برلين، كما كان له دوره البارز إثر ذلك في الافتتاح الناجح لقصر البستان، فندق الريتز – كارلتون في مسقط، عُمان.

ومع انطلاقة مسيرته المهنية العالمية مع شركة ماريوت الدولية، واصل سوديمان تألقه؛ حيث قادته خطاه ضمن هذا المسار للانضمام لفريق عمل فندق إديشن في طوكيو؛ حيث تولى هناك الإشراف على مجموعة من المطاعم الشهيرة، بما فيها مطعم ذا جيد رووم ومطعم جاردن تيراس، والتي أدارها جنباً إلى جنب مع الطاهي الاستشاري البريطاني الشهير والحائز على نجمتي ميشلان، توم أيكنز الذي شاركه سوديمان أيضاً في العمل أثناء افتتاح فندق إديشن أبوظبي.

ويعد سوديمان مكسباً لعالم الطهي؛ إذ أنه يعتبر طاهياً متوجاً بالعديد من الأوسمة والجوائز التي يعد من أبرزها جائزة الريتز – كارلتون للتميز في الطهي لأفضل طاه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا لعامي 2012 و2014، وجائزة الريتز – كارلتون للتميز في الطهي لأفضل طاه على مستوى العالم لعام 2014، كما أنه حائز على إشادة واسعة على المستوى العالمي كمحصلة حتمية لخبرته الكبيرة والغنية بالتجارب.

مدير الطعام والشراب، إيمانويل نيلو

وتعزيزاً لتجربة الطعام والشراب ولضمان تقديم أفضل خدمة استثنائية للضيوف والنزلاء والمقيمين، فقد عَمِد المشروع للاستفادة من خبرات إيمانويل نيلو التي تمتد على مدى 15 عاماً في مجال الطعام والشراب، أمضاها في خدمة علامة الريتز – كارلتون بكل جد وتفانٍ؛ حيث أدار بمنتهى الحرفية خاصة في ظل ما يمتلكه من معرفة ومهارة كنادل وساقٍ خبير، تجارب تقديم وتناول الطعام والشراب وتنظيم المآدب في العديد من الفنادق التابعة للريتز – كارلتون في وجهات سياحية مختلفة، ومنها تلك البعيدة جغرافياً عن حدود المنطقة، بما فيها بالي، وجاكرتا، وأوروبا، وسانتياغو، وكانكون، بالإضافة إلى مسقط التي جمعه العمل فيها مع سوديمان وتحديداً في قصر البستان.

أنطوان حبيقة، مدير المبيعات والتسويق

وإذ يتولى أنطوان حبيقة إدارة المبيعات والتسويق في المشروع، فقد تم استقطابه من العاصمة الفرنسية باريس لهذا المنصب نظراً لخبرته الديناميكية في هذا المجال في العديد من الأسواق ضمن مجموعة من الفنادق بما فيها فنادق مجموعة ماريوت الدولية التي أشرف على العمليات البيعية والتسويقية لثلاثة من فنادقها الفاخرة في فرنسا. وسابقاً لذلك، كان حبيقة واحداً من أعضاء فريق عمل فندق دورشستر كوليكشن، لو ريتشموند في جنيڤ، كما لعب دوراً هاماً في افتتاح فندق ومنتجع جميرا شاطئ المسيلة. كذلك، فقد شغل حبيقة على مدار مسيرته العديد من المناصب الإدارية الهامة في مجالات تطوير الأعمال التجارية والمبيعات في عدّة فنادق تابعة لمجموعة هيلتون العالمية مثل والدورف أستوريا في كل من السعودية والكويت وفرنسا. وكان حبيقة قد استهل مسيرته المهنية في مجال المبيعات والتسويق لدى عمله في منتجع باريس ديزني لاند.

عبدالعزيز سلهب، مدير االشؤون المالية

وعلى الصعيد التشغيلي، وتحيداً الإدارة المالية، وجدت إدارة المشروع رجلها المناسب في عبدالعزيز سلهب الذي لطالما كان فرداً من أفراد عائلة مجموعة ماريوت الدولية لمدة تقارب العقدين من الزمان؛ حيث شغل منصب مدير الشؤون المالية للمجموعة لمنطقة المشرق العربي، وأشرف على الشؤون المالية لفنادق المجوعة في الأردن ودول المشرق العربي. ويتمتع سلهب بخبرة غنية اكتسبها على امتداد مسيرته التي شملت عمله في فندق شيراتون عمّان النبيل. وإلى جانب خبرته في في إدارة الشؤون المالية، فإن سلهب يعتبر عضواً فاعلاً في لجنة الممتلكات المسؤولة عن نشاطات ومبادرات المسؤولية المؤسسية المجتمعية، وضمن فريق عمل البرنامج الإقليمي.

راجفي دامور، مدير الإيرادات

ويعد راجفي دامور أحدث المنضمين لفريق عمل المشروع الإداري، قادماً من فندق الريتز – كارلتون في البحرين. وقد جاء تعيين دامور للاستفادة من خبرته الواسعة كاستراتيجي بارع في مجال التكنولوجيا. ويتمتع دامور بمعرفة كبيرة في إدارة الفنادق الدولية بفضل تحصيله الأكاديمي في هذا المجال مع درجتي البكالوريوس والماجستير من معهد ڤاتيل لإدارة الضيافة، وذلك بالتزامن مع عمله في فنادق ماريوت الدولية في موريشيوس.

ومن بين الكفاءات التي سيكون لها بصمتها ضمن فريق عمل المشروع والتي تضطلع بأدوار قيادية في الفندق، نخبة من المواهب الوطنية التي يعد من أبرزها:

مجد حداد، مديرة الموارد البشرية

بدأت مجد حداد مسيرتها المهنية في مجال الفندقة في فندق لو ميريديان عمّان، متمكنة من التدرج في مناصبها حتى تقلدت منصب مساعدة مدير الموارد البشرية، إلى أن انتقلت إلى فندق دبليو عمّان، شاغلة هناك خلال مرحلتي ما قبل الإطلاق والافتتاح الرسمي منصب مديرة الموارد البشرية، ومن ثم شغلت منصب مساعدة رئيس شؤون الموارد البشرية.

حازم البداوي، مدير قسم الهندسة

يتولى حازم البداوي وبصفته مديراً لقسم الهندسة، مهمة الحفاظ على سير العمليات التشغيلية الهندسية بسلاسة، والإشراف على ذلك، بالاستفادة من خبرته في المجال المهندسي والصناعي، والتي اكتسبها عبر مسيرته المهنية التي شغل خلالها العديد من المناصب الرئيسة في عدة فنادق فاخرة ومرموقة مثل بوليفارد أرجان من روتانا، وفندق كمبينسكي عشتار البحر الميت، وفندق جراند حياة عمّان.

ومع هذا المزيج المتنوع والثري بالخبرات المحلية والإقليمية والعالمية، من المخطط أن يقدم فندق وريزيدنس الريتز – كارلتون في عمّان تجربة لا تُنسى في جميع الجوانب والعناصر على نسج تجارب علامة الريتز – كارلتون في أنحاء العالم، مع طابع محلي سيلمسه جميع الضيوف والنزلاء والمقيمين عندما يفتح المشروع أبوابه أمامهم في الأول من شهر أيار للعام الحالي 2022.