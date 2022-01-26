اكتمال تشكيلة “النشامى” استعدادا للقاء نيوزيلندا غدا

عمان-الغد- انخرط جميع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم، في التدريبات الجماعية، استعدادا للقاء منتخب نيوزيلندا، عند الساعة الخامسة من مساء يوم غد، على ملعب جامعة نيويورك الأميركية في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

وحرص المدير الفني للمنتخب الوطني عدنان حمد، خلال تدريب أمس، على وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة الفريق وطريقة اللعب، في مواجهة المنتخب النيوزيلندي الذي يقيم معسكرا تدريبيا في الإمارات.

وأجرى المنتخب تدريبه الأخير في دبي التي يقيم فيها معسكرا تدريبيا، في إطار التحضيرات للمشاركة في التصفيات الآسيوية التي تنطلق خلال شهر حزيران (يونيو) المقبل.

وينتظر أن يكون المدير الفني قد اتخذ قرارا أمس، بشأن مشاركة الدميري في المباراة أم لا، في ظل إصابة اللاعب بفيروس كورونا، منذ بدء المعسكر التدريبي الأسبوع الماضي.

واكتملت صفوف منتخب النشامى، بالتحاق اللاعبين المحترفين في الخارج في البحرين والسعودية وبلجيكا ومصر وقطر، ما دفع المنتخب للتدرب بصفوف مكتملة منذ بداية المعسكر التدريبي المقام في دبي.

المنتخب الوطني سيتوجه اليوم مباشرة من دبي إلى أبو ظبي، لخوض المباراة الودية، قبل العودة إلى دبي مجددا لاستكمال المعسكر قبل العودة إلى عمان، حيث تنتظر الأندية التحاق لاعبيها، للانخراط في تدريبات الفرق التي تستعد للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق يوم 24 من الشهر المقبل، بإقامة بطولة درع الاتحاد، فيما سيلتحق المحترفون بأنديتهم مباشرة.

وتضم القائمة الحالية للنشامى (25) لاعباً؛ هم: يزيد أبو ليلى، مالك شلبية، محمود الكواملة، مهند خيرالله، محمد أبو حشيش، يزن العرب، عبدالله نصيب، براء مرعي، هادي الحوراني، إحسان حداد، بهاء عبد الرحمن، رجائي عايد، إبراهيم سعادة، نزار الرشدان، نور الروابدة، صالح راتب، محمود مرضي، موسى التعمري، محمد أبو زريق “شرارة”، أنس العوضات، عمر هاني، حمزة الدردور، إلى جانب علوان والدميري والنعيمات.

ويهدف تجمع النشامى الحالي، الذي يعد المحطة التحضيرية الخامسة استعداداً لخوض تصفيات كأس آسيا، إلى رفع مستوى الجاهزية البدنية والفنية، حيث خضع لاعبو المنتخب المحليون لراحة منذ منتصف الشهر الماضي، عقب اختتام مشاركة النشامى في كأس العرب “فيفا 2021” بالدوحة.

يذكر أن قرعة التصفيات الآسيوية تسحب في العاصمة الماليزية كولالمبور في 24 شباط (فبراير) المقبل فيما تقام المباريات أيام 8 و11 و14 حزيران (يونيو) المقبل، على أن تحدد أماكن استضافة المجموعات لاحقاً.

هل يتم بث المباراة؟

لم يتأكد حتى أمس، فيما إذا كان هناك بث للمباراة أمام نيوزيلندا، سواء عبر الشاشات أو مواقع التواصل الاجتماعي، بانتظار أن تكون الأمور قد اتضحت مساء أمس، أو اليوم.

وأكد المنتخب، في رده على استفسارات “الغد” أمس بشأن البث، أن الأمور لم تحسم بهذا الشأن، وأن الموقف ما يزال ضبابيا، بانتظار الوقوف على بعض التفاصيل، لحسم الموضوع.