اكتمال صفوف “النشامى” بالتحاق المحترفين “والأسترالي” يتدرب في السلط

بلال الغلاييني

عمان – يتدرب المنتخب الوطني لكرة القدم بتشكيلته الكاملة بعد التحاق المحترفين في الخارج بهاء عبد الرحمن وبهاء فيصل وموسى التعمري، من خلال الوحدة التدريبية الصباحية التي يخضع لها اليوم، وتسبق المواجهة المنتظرة والقوية التي تجمعه مع المنتخب الأسترالي، عند الساعة السادسة من مساء يوم الخميس المقبل على ستاد الملك عبدالله الثاني، في اطار الجولة الخامسة للتصفيات المشتركة المؤهلة الى كأس العالم – قطر 2022، وكأس آسيا – الصين 2023.

وكان النشامى اجرى تدريبا صباح أمس، على ملعب خريبة السوق، بقيادة المدرب فيتال بوركلمانز، وبمشاركة 23 لاعبا من قائمة الـ 26 التي استقر عليها الجهاز الفني مؤخرا لمواجهتي استراليا والصين تايبيه. وركز التدريب على العديد من الجمل التكتيكية والفنية، فيما خضع يوسف الرواشدة الى تمارين خاصة باشراف الجهاز الطبي، بعد اصابته بالعضلة الضامة، بانتظار المزيد من الفحوصات للتأكد من جاهزيته لخوض مواجهة الخميس.

ويحتل المنتخب الوطني المركز الثاني برصيد 7 نقاط خلف المنتخب الأسترالي الذي يتصدر فرق المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، فيما يحتل المنتخب الكويتي المركز الثالث برصيد 4 نقاط، يليه منتخب نيبال بالمركز الرابع برصيد 3 نقاط، ثم بالمركز الخامس والأخير منتخب الصين تايبيه برصيد خال من النقاط.

وكانت الجولات الأربع الماضية، قد شهدت فوز المنتخب الوطني على مستضيفه منتخب الصين تايبيه 2-1، والكويت على نيبال 7-0، وفي الجولة الثانية التي لم يخض فيها المنتخب الوطني مباراة، فاز المنتخب الأسترالي على مستضيفه المنتخب الكويتي 3-0، وفاز منتخب نيبال على ضيفه منتخب الصين تايبيه 2-0، وفي الجولة الثالثة سيطر التعادل السلبي على لقاء المنتخب الوطني مع منتخب الكويتي في عمان، وفاز منتخب استراليا على نيبال 5-0، وفي الجولة الرابعة فاز المنتخب الوطني على ضيفه المنتخب النيبالي 3-0، وفاز منتخب استراليا على الصين تايبيه 7-1.

وتضم تشكيلة المنتخب الوطني كلا من اللاعبين: عامر شفيع، أحمد عبد الستار، يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، براء مرعي، انس بني ياسين، طارق خطاب، يزن العرب، فراس شلباية، إحسان حداد، محمد الدميري، سالم العجالين، محمد بني عطية، خليل بني عطية، نور الروابدة، أحمد سمير، بهاء عبد الرحمن، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، أحمد عرسان، موسى التعمري، حمزة الدردور، ياسين البخيت، عبدالله العطار وبهاء فيصل.

الأسترالي يتدرب

من جانبه يبدأ المنتخب الأسترالي تدريباته لهذه المواجهة بعد وصوله الى العاصمة عمان، حيث ينتظر أن يكون قد خضع أمس الى تدريب على ملعب السلط بحضور اغلب لاعبيه الذين حضروا على دفعات، في الوقت الذي يكتمل فيه الفريق اليوم حسب ما أعلنه الاتحاد الأسترالي في وقت سابق.

وكان المدير الفني للفريق الأسترالي جراهام ارنولد قد اعلن عن غياب لاعبين مؤثرين عن التشكيلة وهما مارك ميليجيان وأميني بسبب الإصابة التي لحقت بهما، مثلما أعلن عن التشكيلة التي ستتواجد في عمان وتضم كلا من اللاعبين عزيز بيخ، براندون بوريلو، مارتن بويل، ميلوس ديجينيك، كيني دوغال، آدم فيديريسي، أبوستولوس جيانو، كريج جودوين، ريان جرانت، أجدين هارتيك، جاكسون جاكسون إيرفين جيمس جيجو، أندرو، ماثيو ليكي، أوير مابيل، آرون مويون، جوش ريزدون، مات ريان، توم روجيك، ترينت سينسبري، براد سميث، هاري سوتار، آدم تاجغارت، بيلي رايت.

مقتطفات قبل المواجهة

* يدير المباراة طاقم حكام من كوريا الجنوبية الذي تم تسميته من قبل الاتحاد الآسيوي، والذي ينتظر أن يصل إلى عمان يوم غد الثلاثاء.

* يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمنتخب الوطني عند الساعة الثالثة والنصف من مساء يوم الاربعاء المقبل في المركز الإعلامي باستاد الملك عبدالله الثاني، فيما يعقد المؤتمر الصحفي الخاص بالمنتخب الأسترالي عند الساعة الخامسة والنصف.

* يرافق المنتخب الأسترالي 20 إعلاميا بين صحفي ومصور، وقد اعد الاتحاد ترتيبات خاصة لجلوس الصحفيين الأستراليين في المنطقة الخاصة بالإعلاميين.

* سمى الاتحاد الآسيوي الزميل أحمد الزاغة منسقا إعلاميا لهذه المباراة، والذي سيتولى ادارة المؤتمر الصحفي والأمور الإعلامية الأخرى المتعلقة بالمباراة.

* باجات خاصة سوف يصدرها الاتحاد للزملاء الإعلاميين، والتي سيتم تسليمها في المؤتمر الصحفي.

* إدارة مدينة الملك عبدالله الثاني تعمل على قدم وساق لتجهيز الملعب والمرافق الخاصة به لاستقبال المباراة والضيوف.

* اطلق الاتحاد حملة إعلامية وإعلانية موسعة في العاصمة عمان لحث الجمهور لحضور المباراة والوقوف خلف النشامى.