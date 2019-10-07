اكتمال صفوف “النشامى” لمواجهة الكويت الخميس

عمان – الغد – صعّد المنتخب الوطني لكرة القدم تحضيراته البدنية والفنية، استعداداً لمواجهة الكويت عند الساعة 7 مساء الخميس على ستاد عمان الدولي، ضمن المجموعة الثانية من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، ونهائيات آسيا 2023 بالصين.

واجرى المنتخب تدريباً صباح اليوم الاثنين في مركز اللياقة باتحاد كرة القدم، بانتظار مرانه المسائي على ملعب خريبة السوق بصفوف مكتملة مع التحاق كافة اللاعبين المحترفين بالخارج.

وتضم قائمة النشامى حالياً (26) لاعباً: عامر شفيع، يزيد ابو ليلى، عبدالله الزعبي، طارق خطاب، انس بني ياسين، يزن العرب، براء مرعي، احمد الصغير، فراس شلباية، ورد البري، احسان حداد، محمد الدميري، محمد بني عطية، سالم العجالين، نور الروابدة، بهاء عبد الرحمن، خليل بني عطية، احمد سمير، صالح راتب، سعيد مرجان، يوسف الرواشدة، احمد عرسان، ياسين البخيت، موسى التعمري، بهاء فيصل وعبدالله العطار.

يذكر ان النشامى يستقر في مقدمة ترتيب فرق المجموعة الثانية بالتصفيات، بالشراكة مع الكويت واستراليا ونيبال بـ3 نقاط، مع بقاء الصين تايبيه اخيراً دون اي نقطة، بعد نهاية الجولة الثانية.

ويتضمن مشوار المنتخب الوطني في التصفيات، خوض اربع مباريات متتالية في العاصمة عمان، ابتداءً من استضافة الكويت، ونيبال 15 االحالي ثم استراليا 14 تشرين الثاني ( نوفمبر) المقبل، والصين تايبيه بعدها خمسة ايام.

ويتوقف مشوار التصفيات حتى 31 آذار (مارس) من العام القادم بلقاء الكويت خارج القواعد، ثم نيبال 4 حزيران في كاتماندو، قبل مواجهة استراليا في سيدني 9 من الشهر ذاته.