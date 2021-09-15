اكتمال عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا

كوالالمبور – الغد – اكتمل عقد المتأهلين إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وذلك بعد اختتام منافسات دور الـ16 يوم الأربعاء.

ويجري سحب قرعة الدور ربع النهائي يوم الجمعة.

وفي منطقة الغرب تأهل إلى الدور ربع النهائي فريقي الهلال والنصر من السعودية إلى جانب الوحدة الإماراتي وبيرسيبوليس الإيراني.

وكان الهلال، بطل نسخة عام 2019، أول المتأهلين إلى الدور ربع النهائي بعد فوزه يوم الاثنين على الاستقلال الإيراني 2-0.

ونجح النصر في حجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي بعد فوزه على تراكتور الإيراني بنتيجة 1-0 يوم الثلاثاء.

وجاء تأهل الوحدة الإماراتي بعد فوزه الشاق أمام مواطنه الشارقة بفارق ركلات الترجيح 5-4 عقب تعادل الفريقين 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

أما بيرسيبوليس الإيراني وصيف بطل عامي 2018 و2020 فقد حجز بطاقة التأهل بعد فوز صعب خارج ملعبه على الاستقلال الطاجيكي بنتيجة 1-0.

وفي منطقة الشرق حصلت أندية أولسان هيونداي وجيونبوك موتورز وبوهانغ ستيلرز من كوريا الجنوبية إلى جانب ناغويا غرامبوس الياباني، على مقاعدها في الدور ربع النهائي.

واحتاج أولسان هيونداي حامل اللقب إلى خوض ركلات الترجيح قبل تحقيق الفوز على كاوازاكي فرونتال بطل الدوري الياباني، بعد تعادل الفريقين سلبياً في الوقتين الأصلي والإضافي.

أما ناغويا غرامبوس، ورغم أنه تأخر مرتين بالنتيجة أمام دايغو الكوري الجنوبي، إلا أنه نجح في النهاية بالخروج فائزاً 4-2.

ويوم الأربعاء فاز جيونبوك موتورز على باثوم يونايتد التايلاندي بفارق ركلات الترجيح، في حين تغلب بوهانغ ستيلرز على سيريزو أوساكا الياباني 1-0.