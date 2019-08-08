اكتمال عقد المتأهلين بكأس الأردن للسيدات

عمان- الغد- أكمل الأرثوذكسي، أول من أمس، عقد المتأهلين لدور الثمانية من بطولة كأس الأردن للسيدات، بفوزه على الحسين 5-0، في المباراة التي جرت على ملعب البولو، في ختام مباريات دور الـ16.

وسبق الأرثوذكسي الى الدور المقبل كل من الأهلي الذي فاز على عجلون 15-0، وعمان على نشميات كفر راكب 32-0، وشباب الأردن على شباب بشرى 22-0، والاستقلال على البتراء 16-0، وشيحان على الزرقاء 3-0.

وحسب جدول دور الـ8، ستقام مباريات الذهاب يومي الأربعاء والخميس 28 و29 آب (أغسطس) الحالي، على ملعبي البولو، وستكون البداية بمواجهة شيحان مع شباب الأردن عند الخامسة مساء، وعند الثامنة يلتقي الأرثوذكسي مع نظيره عمان، وفي اليوم الثاني، يلتقي الأهلي مع القادسية عند الساعة الخامسة، يليه وعند الثامنة لقاء الاستقلال مع النصر، فيما ستقام مباريات الإياب يومي الاثنين والثلاثاء 2 و3 أيلول (سبتمبر) المقبل.

يذكر أن مباريات دوري الـ8 والـ4 ستقام بنظام (الذهاب والإياب)، وفي حال تعادل الفريقان في مجموع المبارتين، يتم حسم النتيجة باللجوء إلى الركلات الترجيحية مباشرة، مع الأخذ بالاعتبار قاعدة الهدف المسجل على ملعب الفريق المنافس.