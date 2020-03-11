اكتمال عقد المتأهلين لأولمبياد طوكيو ببطولة الملاكمة التأهيلية

عمان – الغد – أكتمل عقد المتأهلين الـ ٦٣ ببطولة الملاكمة المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ عن قارتي آسيا وأقيانوسيا والتي استضافتها صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب بالعاصمة الأردنية عمان بمشاركة ٢٢١ ملاكم وملاكمة مثلوا ٣٥ دولة.

وأقيمت في الفترة الصباحية من اليوم التاسع والأخير من البطولة نزالات الملحق التأهيلي لأوزان الرجال والسيدات.

ونالت كل من كازاخستان والهند أكبر عدد من البطاقات التأهيلية بواقع ٩ متأهلين لكل دولة ونالت الصين ٧ بطاقات.

كم حجز المنتخب الأردني ، ٥ مقاعد في أولمبياد طوكيو من خلال اللاعبين ، حسين عشيش وزياد عشيش وعبادة الكسبة وعدي الهنداوي ومحمد الوادي.

وأستراليا (٥ بطاقات) والصين تايبيه (٤) وتايلاند (٤) واليابان (٣) وكوريا الجنوبية (٢) والفلبين (٢) وإيران (٢) وطاجيكستان (٢) وبطاقة تأهيلية لكل من نيوزيلندا ومنغوليا وفيتنام.

وجاءت نتائج الفترة الصباحية من اليوم التاسع من البطولة على النحو التالي :

اللاعبة الأوزبكية ، راخيموفا تورسونوي ، تتأهل إلى الأولمبياد بعد فوزها في الملحق التأهيلي ضمن منافسات وزن تحت ٥١ كغم على اللاعبة التايلاندية جاتماس.

اللاعبة الفلبينية ، إيرس ماجنو ، تتأهل إلى الأولمبياد بعد فوزها في الملحق التأهيلي ضمن منافسات وزن تحت ٥١ كغم على اللاعبة الطاجيكستانية سمية قاسيموفا.

اللاعب الكازاخستاني ، بيبوسينوف ساكين ، يتأهل إلى الأولمبياد بعد فوزها في الملحق التأهيلي ضمن منافسات وزن تحت ٥٢ كغم على اللاعب الفلبيني كارلو بلام.

اللاعب الأسترالي ، وينوود اليكس ، يتأهل إلى الأولمبياد بعد فوزه في الملحق التأهيلي ضمن منافسات وزن تحت ٥٢ كغم على اللاعب الإيراني أحمديفا أوميد.

اللاعب الإيراني ، شخبخ دانيال ، يتأهل إلى الأولمبياد بعد فوزه في الملحق التأهيلي ضمن منافسات وزن تحت ٥٧ كغم على لاعب هونغ كونغ ،سينغ.

اللاعب التايلاندي ، تشاتشاي ، يتأهل إلى الأولمبياد بعد فوزه في الملحق التأهيلي ضمن منافسات وزن تحت ٥٧ كغم على اللاعب الكوري الجنوبي هام سانجميونج.

اللاعب الطاجيكستاني ، عثمانوف بخضر ، يتأهل إلى الأولمبياد بعد فوزه في الملحق التأهيلي ضمن منافسات تحت ٦٣ كغم على اللاعب الإيراني رضائي اشكان.

اللاعب الهندي ، كوشيك مانيش ، يتأهل إلى الأولمبياد بعد فوزه في الملحق التأهيلي ضمن منافسات وزن تحت ٦٣ كغم على اللاعب الأسترالي غارسايد هاريسون.

اللاعب الياباني ، أوكزاوا ، يتأهل إلى الأولمبياد بعد فوزه في الملحق التأهيلي ضمن منافسات وزن تحت ٦٩ كغم على اللاعب الصيني تشيونغ.

اللاعب الإيراني ، موسوي سيد شاهين ، يتأهل إلى الأولمبياد ، بعد فوزه في الملحق التأهيلي ضمن منافسات وزن تحت ٧٥ كغم على اللاعب المنغولي اوجونباتار.

اللاعب الطاجيكستاني ، نيجماتوليف ، يتأهل إلى الأولمبياد ، بعد فوزه في الملحق التأهيلي ضمن منافسات وزن تحت ٨١ كغم على اللاعب الإيراني الهنددي كومار.