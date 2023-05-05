اكتمال عقد المنتخبات المشاركة في معسكر الربيع للتايكواندو

أيمن وجيه الخطيب

عمان – وصل منتخب التشيك للتايكواندو، أمس، للالتحاق بمعسكر الربيع الذي تشارك فيه المنتخبات المغربية والبلغارية والأردنية، كما يشارك فيه أيضا لاعب عراقي يحمل الجنسية البريطانية.

وكانت المنتخبات قد باشرت تدريباتها الأسبوع الماضي في المعسكر، الذي يهدف لرفع الكفاءة عند اللاعبين واللاعبات، استعدادا للمشاركة في بطولة العالم (عيار 14)، التي تنطلق منافساتها يوم 29 الحالي في العاصمة الأذرية باكو.

وتم خلال المعسكر، التركيز على رفع اللياقة البدنية، وإقامة نزالات بين لاعبي منتخبات الدول المشاركة، إضافة إلى تدريبات في الهواء الطلق على ملعب رملي، كما يعد المعسكر فرصة مميزة للاعبين للتعرف على المدارس الإفريقية والأوروبية والعربية، ويتيح الفرصة للاعبين للتعرف على أساليب قتالية جديدة.

وكان الاتحاد الدولي للتايكواندو قد أعلن، في وقت سابق، عن أسماء لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للتايكواندو المشاركين في بطولة العالم وهم: لؤي حميدان (وزن تحت 54 كغم) ومحمود الطرايرة (وزن تحت 58 كغم) وزيد الحلواني (وزن تحت 63 كغم) وزيد مصطفى (وزن تحت 68 كغم) وجوليانا الصادق (وزن تحت 67 كغم) وراما أبو الرب (وزن تحت 73 كغم) والوجه الجديد يزن يوسف (وزن تحت 74كغم) وصالح الشرباتي (وزن تحت 80 كغم) وأنس الصادق (وزن فوق 87 كغم) وفهد عمار (وزن تحت 87 كغم).

كما تم الإعلان عن أسماء لاعبي المنتخب الوطني المشارك في الجولة الافتتاحية من سلسلة الجائزة الكبرى التي ستقام في العاصمة الإيطالية روما بناء على تصنيفهم لشهر نيسان (أبريل) الماضي، حيث تشارك جوليانا الصادق في وزن تحت 67 كغم، ويشارك في وزن تحت 68 كغم كل من زيد مصطفى وزيد الحلواني، وتشارك راما أبو الرب في وزن فوق 67 كغم، ويشارك في وزن تحت 80 كغم صالح الشرباتي وفهد عمار في وزن فوق 80 كغم.

وحول جائزة روما، قال رئيس الاتحاد الدولي للتايكواندو الكوري الجنوبي تشونغ شوا لموقع الاتحاد: “عائلة التايكوندو الحبيبة، بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس اتحاد التايكواندو الدولي، يسعدني أن أرحب بكم في الجولة الأولى من سلسلة الجائزة الكبرى لهذا العام في العاصمة الإيطالية روما”.

وأضاف: “كانت الجائزة الكبرى في روما على مر السنوات، معيارا للتميز والإثارة، من خلال الأنشطة الأخرى التي نظمها الاتحاد الإيطالي للتايكواندو للمشاهدين وللشباب. جائزة إيطاليا ستظهر قوة الأبطال الحقيقيين. علاوة على ذلك، فإن نقاط التصنيف الخاصة بالتأهل لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 هي في متناول اليد في جائزة روما، وأود أن أشكر الاتحاد الإيطالي للتايكواندو بقيادة الرئيس أنجيلو سيتو، واللجنة الأولمبية الإيطالية على دعمهما المتواصل”.

وعلى صعيد آخر، ‏اختتمت دورة الفاحصين الدوليين للتايكواندو الـ50، التي أقيمت لأول مرة في الأردن بتنظيم من اتحاد التايكواندو وبالتعاون مع الاتحاد الدولي الكيكيوان، وشهدت نجاحا كبيرا ومشاركة واسعة من دول شقيقة وصديقة عدة.

وأشاد أعضاء الوفد الكوري الجنوبي من الاتحاد الدولي للكيكيوان، الذين قدموا المحاضرات العملية والنظرية، خلال الدورة، بالمستوى المتقدم للمشاركين، إضافة إلى حسن التنظيم للدورة، كما عبروا عن إعجابهم الكبير بالمكانة المتقدمة التي وصلت إليها التايكواندو الأردنية.