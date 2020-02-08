اكتمال عقد قبل نهائي درع اتحاد كرة القدم – صور

عمان – الغد – اكتمل عقد الفرق الاربعة، المتأهلة إلى الدور قبل النهائي، لبطولة درع اتحاد الكرة لموسم 2020، بعد اختتام المرحلة الثالثة، والأخيرة من دور المجموعات.

وتأهلت ثلاثة فرق بعد ان ضمنت صدارتها للمجموعات وهي: الصريح “الأولى”، والرمثا “الثانية”، وشباب الأردن “الثالثة”، في حين انضم الوحدات لـ”المربع الذهبي”، بعد ان حسم المقعد المخصص لصاحب افضل مركز ثاني في المجموعات الثلاث، وبفضل فارق الاهداف عن الفيصلي الذي عادله بمجموع النقاط.

وسيشهد الدور قبل النهائي الذي سيقام الاسبوع المقبل، مواجهة الصريح مع الرمثا، فيما يلتقي شباب الأردن نظيره الوحدات، حيث ستقام المباراتين بنظام خروج المغلوب من مرة واحدة.

وكانت الجولة الاخيرة التى انطلقت الاربعاء 5 شباط، شهدت فوز الصريح على الأهلي بثنائية سليمان العكش،على ستاد الحسن بإربد، ليرفع رصيده الى 7 نقاط بصدارة المجموعة الاولى، فيما الاهلي دون نقاط، كما تغلب الفيصلي على شباب العقبة بهدف وحيد سجله احمد عرسان من ركلة جزاء، على ستاد الأمير محمد بالزرقاء، ليصبح رصيده 6، في حين بقي الخاسر 4.

وفي المجموعة الثانية، حقق الرمثا العلامة الكاملة بـ9 نقاط، بفوزه على سحاب 2-1، على ستاد الحسن، فيما سحاب خال الوفاض، وتقدم سحاب اولا عن طريق أحمد العيساوي، فيما ادرك التعادل للرمثا مهند خير الله قبل ان يضيف حمزة الدردور هدف الفوز من ضربة جزاء بالدقائق الاخيرة.

وفي المباراة الثانية، نجح الوحدات من تحقيق الفوز على نظيره السلط بهدفين دون مقابل، ليضمن المركز الثاني بالمجموعات – بعد اللجواء لفارق الاهداف-،ويرفع رصيده الى 6، بينما السلط 3، سجل الهدفين عبد العزيز نداي، وفراس شلباية من ركلة جزاء.

ولحساب المجموعة الثالثة، تعادل شباب الاردن مع معان 1-1 على ستاد عمان، ليتصدر بـ 7 ، فيما معان 4، سجل الشباب اولا عن طريق محمد عصام، فيما عادل النتيجة لمعان فاديم سميرتان.

وفي المباراة التي احتضنها ستاد الحسن، تعادل الحسين والجزيرة 3-3، سجل للجزيرة عبد الله العطار “هدفين”، والبرازيلي ليوناردو ، فيما جاءت اهداف الحسين عبر احمد غازي من ضربتي جزاء، وبلال الداوود، ليصل للنقطة الـ 4، بينما استقر الجزيرة اخيراً بنقطة واحدة.

صدارة ثلاثية للهدافين

تقاسم صدارة الهدافين بــ3 اهداف كل من محمد العكش “الصريح”، حمزة الدردور “الرمثا”، وعبد العزيز نداي “الوحدات”.

بالمركز الثاني بـ هدفين، حل كل من اميتار بيسبو “شباب العقبة”، احمد غازي “الحسين”، ياسر الرواشدة وفاديم سميرتان “معان”، رزق بني هاني “شباب الاردن”، وعبدالله العطار “الجزيرة”.

ارقام واحصائيات

اكثر الفرق تحقيقاً للفوز كان الرمثا بـ 3 مرات، بالمقابل لم تحقق فرق الجزيرة، سحاب، الاهلي اي انتصار خلال المباريات الـ 3 التي خاضها كل فريق، فيما كان التعادل حاضرا في 3 مناسبات.

اكثر الفرق تعرضا للخسارة، كان الاهلي وسحاب 3 مرات، ثم الجزيرة والسلط بخسارتين لكل منهما.

اكثر الفرق زيارة للشباك الحسين بـ 6 اهداف، ثم الصريح وشباب الاردن والجزيرة بـ 5، يليه الرمثا والوحدات ومعان والفيصلي وشباب العقبة بـ 4، على الطرف الاخر كان الاقل تسجيلا سحاب بهدف وحيد.

الاقوى دفاعاً الصريح، الرمثا، الوحدات بعد ان دخل مرمى كل فريق هدف واحد فقط، بالمقابل دخل مرمى الاهلي 8 اهداف، ثم سحاب والجزيرة 7.

شهدت المباريات الـ 18 التي خاضتها الفرق، تسجيل 46 هدفاً، وبمعدل 2.5 هدفاً في المباراة الواحدة.