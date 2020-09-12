اكتمال وصول الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب آسيا

الدوحة – اكتمل وصول الأندية المشاركة في دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا 2020، مع توافد 13 نادياً إلى العاصمة القطرية لتنضم إلى ممثلي قطر السد والدحيل في دور المجموعات.

فقد شهد يومي الخميس والجمعة توافد الأندية المشاركة في البطولة التي ستقام وفق شروط وقواعد صارمة لضمان صحة وسلامة جميع اللاعبين والحكام والمسؤولين.

وأكدت البروتوكلات الطبية في البطولة على ضرورة قيام كل شخص مشارك بإجراء فحص فايروس كورونا المستجد قبل مغادرة بلاده، ثم أجراء فحص آخر بمجرد وصوله إلى قطر، على أن يتم إجراء فحوصات دورية كل ثلاثة إلى ستة أيام.

وسوف تكون تحركات اللاعبين والحكام والمسؤولين محدودة بين الفنادق والملاعب والمواقعه التدريبية، وذلك ضمن فقاعة طبية محكمة لضمان سلامة جميع المشاركين.

وكان أول الواصلين إلى الدوحة يوم الخميس نادي الاستقلال الإيراني الذي يلعب في المجموعة الأولى إلى جانب الشرطة العراقي والأهلي السعودي.

أما آخر الواصلين مساء يوم الجمعة، فقد كان نادي العين الإماراتي، والذي سينافس بالمجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه النصر السعودي والسد القطري وسيباهان الإيراني.

وتضم المجموعة الثانية أندية الهلال السعودي حامل اللقب، وشباب الأهلي دبي الإماراتي وباختاكور الأوزبكي وشهر خودرو الإيراني.

Arriving soon to Doha🇶🇦✈️

Defending champions 🏆🔵 https://t.co/0YfKKh7zAZ — #ACL2020 (@TheAFCCL) September 11, 2020

أما المجموعة الثالثة فهي تضم بيرسيبوليس الإيراني والشارقة الإماراتي والدحيل القطري والتعاون السعودي.

وكان نادي الوحدة الإماراتي الذي ينافس في المجموعة الأولى، قام بإعلام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم قدرته على السفر إلى قطر من أجل استكمال دوري أبطال آسيا، وذلك عقب تأكيد إيجابية نتيجة عدة أفراد من الفريق بفايروس كورونا المستجد. وسوف يتم إحالة الأمر إلى اللجان المختصة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بحسب التعليمات الموضوعة.

وتقام المباريات على أربعة ملاعب في قطر، جميعها مكيفة، وهي ستاد خليفة الدولي، وستاد الجنوب، وستاد المدينة التعليمية، وستاد جاسم بن حمد. – (وكالات)