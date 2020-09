اكتمال وصول الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب آسيا

الدوحة – اكتمل وصول الأندية المشاركة في دور المجموعات لمنطقة غرب آسيا في دوري أبطال آسيا 2020، مع توافد 13 نادياً إلى العاصمة القطرية لتنضم إلى ممثلي قطر السد والدحيل في دور المجموعات.

فقد شهد يومي الخميس والجمعة توافد الأندية المشاركة في البطولة التي ستقام وفق شروط وقواعد صارمة لضمان صحة وسلامة جميع اللاعبين والحكام والمسؤولين.

وأكدت البروتوكلات الطبية في البطولة على ضرورة قيام كل شخص مشارك بإجراء فحص فايروس كورونا المستجد قبل مغادرة بلاده، ثم أجراء فحص آخر بمجرد وصوله إلى قطر، على أن يتم إجراء فحوصات دورية كل ثلاثة إلى ستة أيام.

. @Alhilal_EN 🇸🇦 arriving in Doha right now 😍 https://t.co/jhR1yz6mOW

— #ACL2020 (@TheAFCCL) September 11, 2020